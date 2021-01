Euro 6d: de nieuwe standaard bij Audi

Alle Audi-modellen Euro 6d ‘proof’

Strengere Euro 6d standaard focust op RDE-tests op openbare weg

Met ingang van 2021 voldoet het volledige modelprogramma van Audi aan de nieuwe Euro 6d emissiestandaard: de strenge Euro 6d-ISC-FCM norm. Daarmee heeft Audi internationaal in totaal 193 modelvarianten gecertificeerd op basis van deze nieuwe standaard.

Het aanpassen van alle motoren betekende een organisatorische tour de force voor de onderneming. Voor deze uitdaging moesten de capaciteiten van de bestaande testbanken in Ingolstadt en Neckarsulm afgelopen jaar zo optimaal mogelijk benut worden, ondanks de beperkingen als gevolg van de coronapandemie en in lijn daarmee de tijdelijke sluiting van de productiefaciliteiten. 193 modellen – en daarmee het overgrote deel van het bestaande modelprogramma – zijn internationaal momenteel gecertificeerd volgens het nieuwe niveau van de emissiestandaard. Enkele modellen zullen gedurende de eerste maanden van dit nieuwe jaar nog volgen. Geen enkele uitvoering zal als gevolg van de conversie naar de nieuwe Euro 6d-norm uit het programma verdwijnen.

58 motor-transmissievarianten voor A4- en A5-familie

De goedkeuringsinstanties beoordelen een model in deze context als een motor-transmissievariant in combinatie met een specifieke carrosserievorm. Daartoe behoort ook een aandrijflijn met een motor en transmissie die in een spefieke productlijn worden gebruikt, bijvoorbeeld de 2.0 TDI met een zeventraps S tronic en quattro. Elke carrosserieversie – zoals de Limousine, Sportback of Avant – wordt daarmee gezien als een individuele motor-transmissievariant. De brede A4- en A5-familie bestaat daarmee internationaal bijvoorbeeld uit liefst 58 motor-transmissiecombinaties.

De Euro 6 emissiestandaard werd begin 2015 al ingevoerd voor nieuwe auto’s. Sindsdien is de grenswaarde van 80 milligram per kilometer voor stikstofoxiden al van toepassing op auto’s met een dieselmotor. Voor benzineauto’s geldt een maximumwaarde van 60 milligram per kilometer. Met elk nieuw niveau binnen de bestaande standaard scherpt de Europese Unie de vereisten voor de meetmethoden, meetcycli, meetprocedures en de grenzen voor het testen verder aan. Het nieuwe Euro 6d-ISC-FCM niveau, dat sinds 1 januari 2021 van kracht is voor alle nieuwe auto’s, legt nu nog meer nadruk op de Real Driving Emissions (RDE) cyclus dan voorheen. De auto’s moeten nu zelfs tijdens deze RDE-tests – die worden uitgevoerd op de openbare weg in vastgestelde condities – binnen de gestelde limieten vallen, met een tolerantiewaarde van 0,43 voor de meetinstrumenten.

Dubbele dosering en extra grote benzinepartikelfilters

Audi heeft hard gewerkt om er voor te zorgen dat alle waarden onder alle omstandigheden binnen de nieuwe emissielimieten vallen. ‘Twin-dosing’ technologie is daarbij een belangrijk element voor de dieselmodellen, zowel bij de viercilinder lijnmotoren als bij de V6-units. In 2020 heeft Audi deze technologie geleidelijk geïntroduceerd in de compacte modellen met overdwars geplaatste dieselmotoren en in de zescilinder middenklassemodellen.

Voor de modellen met benzinemotoren lag de focus nadrukkelijk op de koolstofdeeltjes die primair vrijkomen bij een koude start. Al in 2018 begon Audi zijn benzinemodellen te voorzien van benzinepartikelfilters. Die zijn nu extra groot en beperken de emissie van partikels met maximaal 90 procent.

Meer informatie, animaties en illustraties gerelateerd aan de nabehandeling van uitlaatgassen voor benzine- en dieselmotoren van Audi is beschikbaar in deze Tech Focus nieuwsbrief.