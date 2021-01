Inzet Max Benecke blijft grotendeels onbeloond in Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Net als vorige week tijdens de seizoensstart van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het virtuele circuit van Interlagos in Brazilië toonde Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline ook in de tweede seizoensronde een enorme inzet. Op het digitale Circuit de Barcelona-Catalunya, waar hij vorig jaar zowel de sprintrace als de hoofdwedstrijd won, maakte hij opnieuw vele plaatsen goed, maar door een aanrijding van een concurrent moest hij ditmaal genoegen nemen met de tiende plaats.

Na de seizoensstart in Brazilië kwamen de 40 deelnemers aan de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, algemeen beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap simracen op het populaire platform iRacing, nu voor het eerst op de digitale variant van een Europees circuit in actie. In de kwalificatie waren de verschillen opnieuw uitermate klein, met de snelste rondetijden van de eerste 29 rijders binnen een seconde van elkaar. De Amerikaan Mitchell DeJong had met een tijd van 1:46,675 minuten lange tijd de voorlopige pole-position in handen, maar moest uiteindelijk in de slotfase van de sessie toch nog zijn meerdere erkennen in zijn Australische teamgenoot Josh Rogers, die met een tijd van 1:46,578 minuten de beste startplaats voor zich opeiste. Voor Rogers was het zijn 18e pole-position in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Max Benecke kwam niet verder dan de 17e tijd en wist daarmee dat hij opnieuw in de races de nodige plaatsen moest goedmaken.

Opmars

Bij de start van de negen ronden lange sprintrace nam Rogers vanaf de pole-position direct de leiding, voor Mitchell DeJong en Dayne Warren. Verderop in het veld startte Benecke al zijn opmars: in de eerste ronde wist hij al gelijk vier plaatsen goed te maken, zodat hij als 13edoorkwam. Vervolgens wachtte hij op de volgende kans, die zich in de vijfde ronde voordeed aan de binnenkant van bocht twee, waar Benecke de twaalfde plaats overnam van de Brit Jack Sedgwick. Een ronde later was David Williams aan de beurt, wederom een Britse opponent, waarmee Benecke al elfde was. Toen vervolgens in de achtste ronde de Noor Tommy Østgaard in de strijd om de achtste plaats van de baan raakte, kon Benecke nog een positie opschuiven, waarmee hij als tiende eindigde. Rogers behaalde de winst, voor DeJong en Warren.

10e startplek

In de aansluitende hoofdrace over 18 ronden mocht titelverdediger Sebastian Job vanaf de pole-position vertrekken, omdat hij als achtste geëindigd was in de sprintrace en dit seizoen de zogeheten ‘reversed grid’-regeling voor de top acht van toepassing is op de startopstelling van de hoofdwedstrijd. Job nam bij de start de leiding voor de Noor Sindre Setsaas en de Brit Charlie Collins. Benecke, gestart vanaf de tiende plaats, wist gelijk in de eerste ronde alweer drie posities te winnen. Vooraan bouwde Job met ogenschijnlijk gemak een kleine voorsprong op, terwijl de langzamere Setsaas een heel groepje rijders achter zich ophield. Dat duurde tot aan de vijfde ronde, toen Collins er eindelijk in slaagde om Setsaas voorbij te steken, wat Josh Rogers twee bochten later ook deed. Benecke raakte in dezelfde ronde in botsing met DeJong, waardoor hij twee plaatsen verloor. In de negende ronde passeerde hij met een spectaculaire manoeuvre de Fin Tuomas Täthelä en de Spanjaard Alejandro Sánchez, waardoor Benecke weer op de zevende plaats reed.

Geraakt

Een ronde later passeerde Benecke de steeds langzamer wordende Setsaas en was daarmee zesde, in de twaalfde ronde haalde Benecke DeJong in en behaalde zo de vijfde plaats. Benecke was duidelijk sneller dan het groepje voor hem met Rogers, Collins en Warren, zodat het nog slechts een kwestie van tijd leek voordat Benecke zijn opmars in de richting van de top drie zou kunnen maken. Zover kwam het echter niet, want in de 15e ronde miste Sánchez zijn rempunt in een aanvalspoging op DeJong en raakte daardoor de auto van Benecke, die als gevolg daarvan terugviel naar de tiende plaats. Op die positie bleef Benecke ook tot aan de finish, terwijl Job de wedstrijd won, voor Rogers en Collins.

“Max Benecke heeft opnieuw zijn racekwaliteit getoond”, verklaarde Joe Naughton, engineer van Team Porsche24 driven by Redline na afloop. “Hij streed hard voor een podiumpositie in de hoofdrace, maar toen miste een andere rijder zijn rempunt en raakte hem. Ondanks de opgelopen schade wist Max toch nog een positie in de top tien te behalen, maar het is jammer dat dit resultaat niet de snelheid van de rijder van ons team weergeeft.” De volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup wordt op zaterdag 30 januari verreden op het digitale circuit van Imola in Italië.