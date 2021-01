Luxe en efficiency vinden elkaar in Audi Q3 plug-in hybride editions

Audi Q3 45 TFSI e: vanaf € 48.400*

Leverbaar in drie smaken: edition, Business edition en S edition

Efficiënte aandrijflijn maakt elektrische actieradius van 50 km** mogelijk

De nieuwe 45 TFSI e plug-in hybride modellen van de Audi Q3 en Q3 Sportback zijn per direct leverbaar in Nederland. De prijzen starten bij € 48.400*. Audi levert de nieuwe Q3 PHEV in drie smaken: de edition, de extra complete Business edition en de sportieve S edition. Gemeenschappelijke kenmerken zijn een rijke standaarduitrusting en een efficiënte aandrijflijn die het mogelijk maakt om 50 kilometer** geheel elektrisch te rijden.

De nieuwe Audi Q3 plug-in hybride modellen hebben een aandrijflijn waarbij een elektromotor is geïntegreerd in de standaard 6-traps S tronic-automaat. Het systeemvermogen van 180 kW/245 pk zorgt voor aansprekende prestaties, zoals een acceleratie van 0-100 km/u in 7,3 seconden en een topsnelheid van 210 km/u. De 13 kWh accu maakt een elektrische actieradius van 50 kilometer** (WLTP) mogelijk. Het slimme samenspel van de 1.4 TFSI turbo-benzinemotor en de elektromotor leidt ook tot gunstige verbruikscijfers. Via een wallbox (400 V, 3,6 kW, wisselstroom) is de accu van de Audi Q3 45 TFSI e in 3 uur en 45 min volledig te laden.

Q3 en Q3 Sportback 45 TFSI e edition

De Q3 en Q3 Sportback 45 TFSI e in edition-uitvoering komen compleet voor de dag. Hun standaarduitrusting omvat onder meer 17 inch lichtmetalen velgen, de Audi virtual cockpit (het naar eigen wens instelbare digitale instrumentenpaneel), Audi smartphone interface, volautomatische airconditioning (twee klimaatzones), cruise control, parkeerhulp achter en diefstalalarm. Ook de rijstrookassistent en rijstrookwisselhulp zijn inbegrepen. De Audi Q3 45 TFSI e edition is er vanaf € 48.400*, de prijzen van de Q3 Sportback 45 TFSI e edition beginnen bij € 51.350*.

Zakelijke focus: Q3 45 TFSI e Business edition

De Business edition-uitvoeringen van de Q3 en Q3 Sportback 45 TFSI e zijn nog meer op de zakelijke rijder gericht. Ze hebben alle features van de Q3 edition en vullen die aan met het gebruiksgemak van MMI navigatie plus (inclusief verkeersbordherkenning), LED-koplampen en dynamische richtingaanwijzers achter. De Business editions zijn daarnaast te herkennen aan 18 inch lichtmetalen velgen. De Audi Q3 45 TFSI e Business edition is leverbaar vanaf € 49.400* (Q3 Sportback 45 TFSI e Business edition: vanaf € 52.350*).

Sportieve touch: Q3 45 TFSI e S edition

In S edition-trim ademen de nieuwe Q3 en Q3 Sportback 45 TFSI e sportiviteit. Ze geven de luxe van de edition een sportieve touch met het S line interieur en S line exterieur. Dat betekent bijvoorbeeld standaard 18 inch lichtmetalen velgen, verlichte S line instaplijsten, sportstoelen, een driespaaks sportstuur en een zwarte dakhemel. Ook LED-koplampen, dynamische richtingaanwijzers achter en MMI navigatie plus (inclusief verkeersbordherkenning) behoren tot het standaardpakket van de S editions. De Audi Q3 45 TFSI e S edition is er vanaf € 53.400* (Q3 Sportback 45 TFSI e S edition: vanaf € 56.150*).

De nieuwe Audi Q3 en Q3 Sportback 45 TFSI e-modellen zijn nu te configureren op de website van Audi.