Porsche Carrera Cup Benelux maakt zich op voor beste seizoen tot nu toe

De nieuwe, 510 pk sterke generatie van de Porsche 911 GT3 Cup, een kalender met zes evenementen van hoog niveau op topcircuits en een veld van tenminste 20 auto’s: het komende seizoen wordt het beste tot nu toe in de Porsche Carrera Cup Benelux. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen.

Na een intensieve ontwikkelings- en testfase door de specialisten van Porsche Motorsport in het Duitse Weissach beleeft de nieuwe generatie van de Porsche 911 GT3 Cup, gebaseerd op de actuele modelreeks 992, dit seizoen haar première op de internationale circuits. De Porsche Carrera Cup Benelux is daarbij uitgekozen als een van de klassen waarin de nieuwe wedstrijdauto dit jaar al wordt ingezet, naast de internationale Porsche Mobil 1 Supercup en de Carrera Cups in Duitsland, Frankrijk, Azië en de dit jaar nieuwe competitie in de Verenigde Staten. Met een vermogen van 510 pk is de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup de krachtigste Porsche Cup-auto in de historie. De Porsche Carrera Cup Benelux, toch al de snelste merkencup in deze regio, wordt daarmee nog sneller. Daarnaast wordt er gekeken naar de toekomst, want bij de ontwikkeling van de nieuwe 911 GT3 Cup is al rekening gehouden met het gebruik van synthetische brandstoffen.

Kalender met topevementen in België, Nederland, Duitsland en Oostenrijk

De organisatie van de Porsche Carrera Cup Benelux is erin geslaagd een kalender met zes topevenementen samen te stellen, allemaal op actuele of voormalige Formule 1- en MotoGP-circuits. Het seizoen gaat eind april van start op het Circuit de Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen in het voorprogramma van het FIA World Endurance Championship. Medio mei komt de Porsche Carrera Cup Benelux voor het eerst in actie op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg, waar in het voorprogramma van de European Le Mans Series gereden wordt. De eerste helft van het seizoen wordt afgesloten tijdens het ADAC GT Masters-weekeinde in juli op CM.com Circuit Zandvoort. Voor de drie evenementen tijdens de tweede helft van het seizoen rijdt de Porsche Carrera Cup Benelux telkens in het voorprogramma van de DTM: begin augustus op Circuit Zolder in België, medio september op het TT-Circuit Assen en begin oktober tijdens de finale op de Hockenheimring Baden-Württemberg in Duitsland. Tijdens elk weekeinde worden twee races verreden.

Topklasse in de Benelux als verdere stap op de Porsche Motorsport-piramide

“We zijn uiteraard zeer vereerd met de erkenning door Porsche Motorsport dat we als een van de eerste series dit jaar al met de nieuwe 992-generatie mogen rijden”, zegt Olivier Aerts, seriemanager van de Porsche Carrera Cup Benelux. “De Porsche Carrera Cup Benelux is de topklasse in de Benelux en het is ons nadrukkelijke streven om de positie van de klasse verder te verstevigen. Jonge talenten hebben hier de kans om een verdere stap te zetten op de Porsche Motorsport-piramide, terwijl ambitieuze amateurs hier een klasse vinden waarin ze op hoog niveau kunnen acteren. Bovendien zijn we zeer ingenomen met de kalender voor het komende seizoen, waarin we met evenementen van het FIA WEC, de ELMS, de ADAC GT Masters en de DTM telkens in het voorprogramma van zeer hoogwaardige kampioenschappen kunnen rijden.”

Twee testdagen voor het seizoen, details juniorprogramma binnenkort bekend

Voorafgaand aan het seizoen krijgen teams en rijders tweemaal de gelegenheid om zich op het circuit voor te bereiden. Op 30 maart vindt de zogeheten ‘roll-out’, de eerste functietest van de nieuwe wedstrijdauto’s, plaats op CM.com Circuit Zandvoort. Ook de teams uit de Porsche Mobil 1 Supercup mogen op deze dag in Zandvoort voor het eerst met de nieuwe auto’s het circuit op. Op 16 april is er voor de Porsche Carrera Cup Benelux een testdag op het Circuit de Spa-Francorchamps. Eind januari worden details bekendgemaakt over het juniorprogramma ter ondersteuning van jonge talenten in de Porsche Carrera Cup Benelux. Eerdere kampioenen uit de serie als Ayhancan Güven (2018), Max van Splunteren (2019) en Loek Hartog (2020) hebben inmiddels allemaal de stap gezet naar de internationale Porsche-racerij, waarmee de status van de Porsche Carrera Cup Benelux als hooggewaardeerde opstapklasse eens te meer is bevestigd.

Kalender Porsche Carrera Cup Benelux 2021

30 maart: roll-out CM.com Circuit Zandvoort (NL)

16 april: testdag Circuit de Spa-Francorchamps (B)

29 april-1 mei: races 1+2 Circuit de Spa-Francorchamps (B)FIA WEC

14-16 mei: races 3+4 Red Bull Ring (A)European Le Mans Series

9-11 juli: races 5+6 CM.com Circuit Zandvoort (NL)ADAC GT Masters

6-8 augustus: races 7+8 Circuit Zolder (B)DTM

17-19 september: races 9+10 TT-Circuit Assen (NL)DTM

1-3 oktober races: 11+12 Hockenheimring Baden-Württemberg (D)DTM

Bron: Porsche