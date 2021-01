Porsche Design Bluetooth speaker

Even wat anders dan een mooi ronkend geluid van een Porsche motor.

Maar dit is ook van Porsche, Porsche Design! Mooie life stel producten voor je zelf, van kleding, computer, brillen etc.

Strak vorm geven is deze speaker en met een typische Porsche stilering.

Deze speaker PDS50 is gemaakt van aluminium met hooglans details, LED licht en een mooi Bassreflex erin komt je sound goed terecht.

Je kan hem laden met een QI lader of met een USB-C draad. Dan heb je 20 uur muziek en de reikwijdte is 10 meter maximaal met je bluetooth verbinding.

