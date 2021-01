Porsche Taycan nu ook met achterwielaandrijving

Porsche onthult een nieuwe, achterwielaangedreven versie van de Taycan. Voorzien van de standaard Performance Battery beschikt de auto in combinatie met Launch Control over 300 kW/408 pk in overboost. Met de optionele Performance Battery Plus bedraagt het maximale vermogen zelfs 350 kW/476 pk.

Standaard wordt deze nieuwe, achterwielaangedreven Taycan-uitvoering geleverd met de Performance Battery, die een bruto capaciteit heeft van 79,2 kWh. Optioneel is er de 93,4 kWh Performance Battery Plus. Met deze batterijpakketten is een actieradius (WLTP) haalbaar van respectievelijk 431 en 484 kilometer*. De Performance Battery heeft een maximum laadvermogen van 225 kW, de Performance Battery Plus laadt met maximaal 270 kW. Onder ideale omstandigheden zijn beide batterijen in 22,5 minuten van 5 naar 80% op te laden; 100 kilometer extra actieradius duurt slechts 5 minuten. Ongeacht de gekozen batterij accelereert de Taycan in 5,4 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is in beide configuraties 230 km/u.

Innovatieve elektromotor en dynamische prestaties

De synchroonmotor op de achteras is dezelfde als die van de Taycan 4S. De pulsomvormer werkt met een maximum stroomsterkte van 600 ampère. De elektromotor is gekoppeld aan een transmissie met twee versnellingen. Met een Cw-waarde van 0,22 heeft de stroomlijn van de Taycan een positieve invloed op het energieverbruik. Het maximum recuperatievermogen bedraagt 265 kW.

Centraal verbonden onderstel

Het onderstel van deze achterwielaangedreven Taycan maakt gebruik van een centrale aansturing. Porsche 4D Chassis Control analyseert en synchroniseert alle systemen in realtime. Zowel het standaard onderstel met schroefveren als de optionele luchtvering met driekamertechnologie en Smartlift is uitgevoerd met elektronisch gestuurde schokdempers (PASM). Optioneel is Porsche Surface Coated Brake (PSCB) leverbaar, met remschijven in een diameter van 410 (voor) en 365 mm (achter).

Typisch Porsche-design

Kenmerkende uiterlijke details van de nieuwe modelvariant zijn de aerodynamisch geoptimaliseerde 19 inch Taycan Aero-wielen en de zwarte remklauwen. De frontspoiler, dorpels en diffuser in de achterbumper zijn in de kleur zwart uitgevoerd – net als bij de Taycan 4S. Led-koplampen zijn onderdeel van de standaarduitrusting.

Vanbinnen wordt deze Taycan standaard geleverd met comfortstoelen die in acht richtingen elektrisch verstelbaar zijn. De auto heeft twee bagageruimten, voorin met een inhoud van 84 liter en achterin met een volume van 407 liter. De Taycan is de eerste Porsche waarin geen leer wordt toegepast. De bekleding is gemaakt van een innovatief gerecycled materiaal dat de duurzaamheid van de elektrische sportwagen benadrukt.

Plug & Charge en Functions on Demand

Als jongste lid van de modelserie profiteert ook deze Taycan-variant direct van alle functies die met ingang van het nieuwe modeljaar zijn ingevoerd voor het gehele gamma. Een voorbeeld is Plug & Charge, waarmee de auto bij het laadstation automatisch wordt herkend en de batterij direct wordt opgeladen zodra de laadkabel is ingeplugd. Plug & Charge werkt al bij Ionity-laadstations in Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Zweden, Finland, Italië en Tsjechië. Daar komen op korte termijn twaalf andere Europese landen bij.

Net als alle andere Taycan-varianten is de auto te bestellen met een gekleurd head-up display en een ingebouwde AC-lader met een laadvermogen tot 22 kW. Met Functions on Demand (FoD) kunnen Taycan-eigenaren de oorspronkelijke configuratie na levering van de auto verder uitbreiden met diverse comfort- en assistentiefuncties, als eenmalige online aanschaf of in de vorm van een maandabonnement.

De nieuwe achterwielaangedreven Taycan is per direct te bestellen voor een consumentenadviesprijs van € 87.200**. De vierde telg van de Taycan-familie maakt in de tweede helft van maart 2021 zijn opwachting bij de Nederlandse Porsche Centra.

Succesvol jaar voor de Taycan

In 2020 zijn wereldwijd meer dan 20.000 Taycans afgeleverd. In Noorwegen is de auto zelfs goed voor een verdubbeling van de totale Porsche-verkopen. Inmiddels is de elektrische sportwagen bekroond met meer dan vijftig internationale awards. Ook heeft de nieuwe achterwielaangedreven Taycan inmiddels een vermelding in het Guinness World Record™ boek op zijn naam staan, met een non-stop drift van 42,171 kilometer.