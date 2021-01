Porsche24 driven by Redline in actie bij eerste optreden in Imola

Aanstaande zaterdag is de digitale versie van het circuit in Imola de locatie voor de derde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap simracen op het platform iRacing. Tot de deelnemers behoort Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline. Ook voor hem is het een première, want de Porsche TAG Heuer Esports Supercup kwam nog niet eerder op het circuit van Imola in actie.

Het circuit van Imola, officieel Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, in de prachtige Italiaanse regio Emilia Romagna kent een rijke racetraditie en behoort tot de relatief weinige internationale circuits waar tegen de wijzers van de klok in gereden wordt. Er vonden in 1953 voor het eerst wedstrijden plaats. Voor autosportliefhebbers is de baan natuurlijk voor altijd verbonden met het zwarte weekeinde van 30 april en 1 mei 1994, toen de Oostenrijker Roland Ratzenberger en de Braziliaan Ayrton Senna er het leven lieten, maar het parcours spreekt met zijn vloeiende verloop ook nog steeds bij velen tot de verbeelding. Bochten als Tamburello, Tosa, Rivazza, Acque Minerali en de beide chicanes Variante Alta en Variante Bassa behoren tot de bekende passages in de autosport. Afgelopen seizoen keerde het WK Formule 1 er terug en in 2020 was het circuit ook de locatie voor start en finish bij het WK wielrennen op de weg. Nu is de Porsche TAG Heuer Esports Supercup er voor het eerst te gast in digitale vorm.

Na de eerste twee evenementen van het seizoen bezet Max Benecke, uitkomend voor het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, de vierde plaats in de tussenstand. “In de eerste twee weekeinden had hij de pech dat hij bij incidenten betrokken raakte, maar op de vierde plaats heeft hij nog uitstekende kansen”, benadrukt Joe Naughton, engineer van Porsche24 driven by Redline. In de wedstrijden op de circuits van Interlagos en Barcelona liet Benecke zien, veel plaatsen te kunnen goedmaken. Ook komende zaterdag wil hij weer vooraan meestrijden.

“Het rijden op het beroemde circuit van Imola betekent een nieuwe opgave, maar het team heeft hard gewerkt in de voorbereiding en wil nu ook weer de vruchten plukken van de snelheid die we in de races het hele jaar al hebben”, vervolgt Naughton. “Het circuit is populair bij de rijders, waarop Max Benecke geen uitzondering vormt. De baan bestaat uit een mix van lange rechte stukken en plaatsen waar hard geremd moet worden, waardoor prima mogelijkheden ontstaan om in te halen.”

Ook op het digitale circuit van Imola is er een sprintrace over negen ronden en een aansluitende hoofdwedstrijd met een lengte van 18 ronden. De beide races vinden oop zaterdagavond tussen 20.15 en 21.15 uur plaats, voorafgegaan door een vrije training en de kwalificatie. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor zogeheten ‘all-stars’, waarbij bekende ‘influencers’ uit de esports-wereld in actie komen. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide platforms. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account @PorscheRaces.

Tijdschema (Nederlandse tijd)

Zaterdag 30 januari

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

30 januari 2021: Imola, Italië (9/18 ronden)

6 februari 2021: Silverstone GP-circuit, Groot-Brittannië (7/14 ronden)

20 februari 2021: Road Atlanta, Verenigde Staten (10/20 ronden)

27 februari 2021: Montreal, Canada (10/20 ronden)

13 maart 2021: Spa-Francorchamps, België (6/12 ronden)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)