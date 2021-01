Stel hem zelf samen de Audi SQ5 TDI

Bovengemiddeld goede prestaties, een solide wegligging en een fraaie uitstraling. Deze pluspunten van de Audi SQ5 zijn te danken aan zijn sterke dieselmotor, quattro permanente vierwielaandrijving en sportieve aankleding van carrosserie en interieur. Met een heerlijke 341 pk rijdt deze 6 cilinder SQ5 je over vele wegen.

De 3.0 V6 TDI-motor voorin de Audi SQ5 is een toonbeeld van souplesse en gewilligheid. Schakelen gaat snel en vloeiend met de 8-traps tiptronic automaat. Dankzij de elektrisch aangedreven compressor is de motor onderin al sterk. Ook bij toenemende snelheid kunt u heerlijk op het forse koppel rijden. quattro permanente vierwielaandrijving in combinatie met een zelfsperrend middendifferentieel is standaard. Op een normale ondergrond gaat 60 procent van het vermogen naar de achterwielen en 40 procent naar de vooras. Bij gripverlies past quattro de verdeling razendsnel aan, waarbij er maximaal 70 procent van de kracht naar voren kan en maximaal 85 procent naar de achterwielen. Ideaal met regen, sneeuw of ijs, in modderige omstandigheden en bij het wegrijden met een paarden- of boottrailer.

Dus wil je hem zelf al even samen stellen in jouw kleur of opties of velgen dan kan dat hier want hij begint al vanaf € 119.215,87

En snel je met je configuratie code naar de dealer (op dit moment online)bij jouw in de buurt.