Android Auto nu ook beschikbaar in Nederland en België

Apps die op de smartphone zijn geïnstalleerd, kunnen erg belangrijk zijn in het dagelijkse leven en daarom voor sommige gebruikers noodzakelijk zijn om in de auto te gebruiken. Maar in de auto mag een smartphone niet of beperkt gebruikt worden. Android biedt daarom een oplossing met de app: Android Auto. Deze app is sinds december 2020 ook beschikbaar in Nederland en België.

Smartphone gebruiken in de auto?

Apps als Whatsapp, e-mail of een routeplanner, worden erg veel gebruikt en kunnen ook in de auto soms nuttig zijn. Denk bijvoorbeeld aan een routeplanner. De routeplanner kan gebruikt worden, maar hiervoor moet wel een aparte telefoonstandaard in de auto geplaatst worden. Het lezen en beantwoorden van e-mails of berichten die via Whatsapp binnenkomen, is niet ideaal als de gebruiker alsnog de telefoon in de auto moet gebruiken en bovenal verboden en onveilig. Een app als AutoModus kan het overwegen waard zijn, bij een nieuwe auto verzekering afsluiten. Deze app zorgt ervoor dat er geen meldingen binnenkomen tijdens het rijden, waardoor de bestuurder niet wordt afgeleid. AutoModus is een app van een verzekeraar en die biedt bij gebruik zelfs korting aan op de verzekeringspremie. Maar de smartphone en auto zijn best goed te combineren op een veilige manier; en wel met de app Android Auto.

Wat zijn de mogelijkheden van Android Auto?

Vrijwel alle nieuwe auto’s zijn tegenwoordig uitgevoerd met een mooi bedieningspaneel in de vorm van een touchscreen. Bij het gebruik van Android Auto, is het mogelijk om de telefoon te bedienen via dit bedieningspaneel. Hierbij wordt de smartphone met een kabel of draadloos verbonden met het infotainmentsysteem van de auto. Veel apps die op de smartphone staan, kunnen dan worden gebruikt via het bedieningspaneel van de auto. Via bijvoorbeeld de app Spotify kan muziek gestreamd worden en de navigatie op de smartphone kan worden gebruikt op het bedieningspaneel. Dit heeft verschillende voordelen. Ten eerste is het scherm veel groter, dus geeft een beter overzicht, maar ook biedt het meerdere mogelijkheden om apps te bedienen. Zo kan een bericht of e-mail met hulp van Google Assistent voorgelezen worden. Via spraakbesturing is een Whatsapp of e-mail te beantwoorden. Hiervoor hoeft de smartphone onderweg nooit meer aangeraakt te worden. Android Auto is in 2015 uitgekomen en vrijwel alle automerken ondersteunen de app. Alleen was de app in diverse Europese landen tot eind 2020 nog niet te gebruiken, ook niet in Nederland en België. Vanaf nu kan dit wel en dit bevordert de verkeersveiligheid.

Vergaande digitale integratie

Digitalisering zet zich steeds verder voort in de nieuwste auto’s. Zo is de nieuwe Audi A3 Limousine het toppunt van nieuwe digitale innovaties. Nog steeds biedt Audi geen optimale koppeling met Android Auto en Apple CarPlay, maar is er ook zonder deze smartphone mogelijkheden voldoende techniek aan boord om veilig te rijden. De Audi A3 Limousine is bijvoorbeeld uitgevoerd met een nieuwe generatie infotainment systeem, met nog meer mogelijkheden om het comfort en de veiligheid te verbeteren. Een Android smartphone kan hiermee zelfs dienen als een digitale autosleutel.