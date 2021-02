Audi-fans gaan voor bruiloft bij Audi Centrum Amsterdam

WELKOM IN DE SHOWROOOOM OF LOVE!

A-Point lanceert een Valentijnsactie met als hoofdprijs een bruiloft in de grootste Audi-showroom van Europa. Wie geven elkaar na de lockdown het ja-woord met blinkende Audi’s als getuige? Een unieke buitenkans voor Audi-fans met trouwplannen. Goin’ to the showroom and we’re gonna get married!

Trouwen in een autoshowroom? Echt? Jazeker! Voor ware Audi-fans is deze actie van A-Point en Audi Centrum Amsterdam een droom die uitkomt. Ze maken kans op een geheel verzorgde bruiloft t.w.v. € 10.000,- in de grootste Audi-showroom van Europa. Daarvoor hoeven ze alleen maar op originele wijze te laten weten waarom zij het ultieme Audi-bruidspaar zijn. De huwelijksvoltrekking zal worden gepland zodra dat weer mogelijk is na de lockdown. Uiteraard met inachtneming van de op dat moment geldende corona-maatregelen.

Stijlvolle trouwlocatie

Remt Melles, commercieel directeur van A-Point, licht toe. ‘Onze klanten en wijzelf zijn wel toe aan een feestje in de showroom! We weten dat er door de coronacrisis heel veel bruiloften zijn uitgesteld. Het gevolg: in 2021 is er bijna geen leuke trouwlocatie meer te vinden. In de stijlvolle showroom van Audi Centrum Amsterdam (de grootste van Europa) geven we Audi-fans nu de kans alsnog hun hart te volgen. Als kers op de bruidstaart krijgt het gelukkige koppel de complete Audi-ceremonie van A-Point cadeau. Inclusief vette trouwauto en een receptie in een decor vol blinkende e-trons, quattros en andere Audi-iconen.’

Meedoen is kans maken

Echte Audi-fans bij wie het ja-woord op de lippen brandt, kunnen tot en met 7 maart 2021 meedoen aan deze winactie via www.a-point.nl/trouwen. Dat mag op elke denkbare creatieve manier: van ludiek filmpje tot ontroerend gedicht tot overtuigende brief. Als het de onafhankelijke jury maar weet te verleiden.