Geen geluk voor Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke op digitaal Silverstone

De snelheid was er, maar om die te vertalen naar tastbare resultaten heb je in de autosport, of het nu op het asfalt of in de virtuele racerij is, ook een beetje geluk nodig. En juist aan dat aspect ontbrak het Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, tijdens de vierde ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het digitale circuit van Silverstone. De sprintrace wist hij nog als negende af te sluiten, maar in de hoofdrace werd hij tot twee keer toe buiten eigen schuld geraakt, waardoor hij uiteindelijk voortijdig de strijd moest staken. De overwinningen gingen naar de Amerikaan Mitchell deJong in de sprint en de Brit Sebastian Job in de hoofdwedstrijd.

Op het circuit van Silverstone, dat hij naar eigen zeggen tot zijn favoriete banen rekent, was Max Benecke vastbesloten om flink punten te scoren voor het klassement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, het officieuze wereldkampioenschap op het populaire simracingplatform iRacing. De uitgangspositie was goed, zo liet Benecke al blijken tijdens de vrije training, waarin hij de snelste rondetijd van alle 40 de deelnemers op het 5,891 kilometer lange circuit liet aantekenen. In de kwalificatie reed Benecke de elfde tijd, op 0,292 seconden van de Amerikaan Mitchell deJong, die met een verschil van 0,002 seconden op de Australiër Dayne Warren de pole-position voor zich opeiste.

Bij de start van de sprintrace over zeven ronden nam deJong de leiding, gevolgd door Warren en de Brit Sebastian Job, de titelverdediger in de serie. Verderop in het veld was er een crash met meerdere deelnemers. Terwijl deJong vooraan een kleine voorsprong wist op te bouwen en uiteindeijk zonder al teveel problemen de overwinning naar huis reed, ontspon zich achter hem een mooie strijd om de tweede plaats met Warren, Job en de aanvallend rijdende Josh Rogers. Laatstgenoemde, de leider in de tussenstand, passeerde in de vierde ronde Sebastian Job en nam zo de derde plaats over, terwijl hij in de laatste ronde ook nog de tweede plaats wist te veroveren en dat resultaat vervolgens ook naar huis reed. Job verloor in de slotfase nog de derde positie aan Warren en in die volgorde kwam het duo over de eindstreep. Max Benecke, die met snelle tijden ook het nodige terrein wist goed te maken en een serieuze kanshebber leek voor de achtste positie, waarmee hij in de hoofdrace vanaf de pole-position had mogen starten, werd in de slotfase geraakt door een tegenstander en moest daardoor genoegen nemen met de negende plaats.

In de hoofdrace waren Beneckes kansen op een goede klassering al snel verkeken. Terwijl de Noor Tommy Østgard, achtste in de eerste race, vanaf de pole-position de leiding nam voor Mack Bakkum en Graham Carroll, werd Benecke al in de eerste ronde geraakt en viel terug tot de 35e plaats. In de kopgroep was Sebastian Job duidelijk de snelste man: in de openingsronde passeerde hij Carroll in de strijd om de derde plaats, een ronde later was hij Bakkum voorbij en was daarmee tweede en in de derde ronde passeerde hij Østgaard in het duel voor de leiding. Østgaard gaf zich echter niet zo snel gewonnen en ging weer in de aanval tegen Job. Een aantal bochten reed het tweetal zij aan zij, maar dat ging uiteindelijk mis: Østgaard raakte van de baan en viel terug naar de negende plaats, terwijl Job wijd ging en zowel Bakkum als Rogers voor moest laten gaan. Rogers nam vervolgens nog in de vierde ronde de leiding over van Bakkum en zo bleef de volgorde tot in de zevende ronde, toen Job eerst Bakkum passeerde en vervolgens ook Rogers inhaalde, waarmee de Brit weer aan de leiding reed.

Gedurende de tweede helft van de race wist Job de flink aandringende Rogers achter zich te houden en werd zo na 14 ronden als winnaar afgevlagd, hoewel het duel om de winst in de slotfase nog wel spannend was. Rogers eindigde op de tweede plaats, voor Mack Bakkum. Max Benecke had na zijn pech in de openingsronde in de eerste zeven ronden van de race alweer tien plaatsen goed weten te maken, maar werd vervolgens opnieuw geraakt, waardoor hij met teveel schade de strijd moest staken.

“Een zwaar en frustrerend weekeinde voor ons”, erkende Joe Naughton, engineer van Porsche24 driven by Redline. “Het circuit lag ons en we hadden de snelheid, zoals Max al liet zien met zijn snelste rondetijd in de vrije training. Ook in de race verwachtten we dat de snelheid zo goed zou zijn als die het hele seizoen al is. Helaas raakte Max in beide races betrokken bij incidenten buiten zijn eigen schuld. Daardoor zaten er geen betere resultaten in. De volgende races worden verreden op het circuit van Road Atlanta, ook een circuit dat Max goed ligt. We moeten dus hard blijven werken en dan krijgen we het geluk ook wel een keer aan onze zijde.” De volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup wordt verreden op 20 februari.