Voor de liefhebber en goed betaalbaar is deze LEGO® 911.

Je kan hem als Turbo bouwen of als Targa uitvoering, het pakket bestaat uit 1458n stenen en is uiteraard voor 18+.

Product info;

Breng een ode aan de onmiskenbare Porsche stijl met deze fantastische bouwuitdaging waarbij je jouw eigen klassieke auto bouwt met de verzamelbare LEGO® Porsche 911 (10295) modelset. Kies welk model je bouwt: de Turbo met zijn turbomotor of de Targa met zijn iconische Targa-bar en afneembare dak dat onder de motorkap kan worden bewaard.

Bouw jouw favoriete Porsche 911

De Turbo en Targa modellen hebben authentieke Porsche 911 details zoals de iconische voor- en achterbumpers, schuine koplampen, een gedrukt logo en nummerplaten. De binnenkant is net zo indrukwekkend met zijn werkende besturing, versnellingspook, noodrem, kantelende stoelen en een donkeroranje/nougat kleurenschema.

Een bouwproject speciaal voor jou

De LEGO Porsche 911 maakt deel uit van een collectie modelbouwsets voor volwassenen. Deze LEGO sets, van klassieke verzamelauto’s tot gedetailleerde gebouwen, vormen de ideale manier om even aan de beslommeringen van het dagelijks leven te ontsnappen met een boeiend bouwproject.

Ontsnap aan de beslommeringen van alledag met dit boeiende bouwproject. De LEGO® Porsche 911 (10295) modelautobouwset is perfect voor volwassenen die op zoek zijn naar hun volgende project.

Ontdek alle kenmerken van de Porsche 911, zoals de luchtgekoelde motor met zes cilinders, werkende besturing, versnellingspook, noodrem en kantelende stoelen.

Welk model ga jij bouwen? Het Turbo model met zijn turbomotor of de Targa met het afneembare dak dat je onder de motorkap kunt bewaren?

De Porsche 911 Turbo modelauto beschikt over een brede achteras en een geïntegreerde spoiler, plus een turbomotor compleet met een luchtkoeler.

De Porsche 911 Targa modelauto heeft een afneembaar dak dat je onder de motorkap kunt bewaren, plus de beroemde Targa-bar met ‘glazen’ achterruit.

Deze geavanceerde bouwset is speciaal ontworpen voor liefhebbers van klassieke auto’s en Porsche fans. De set bevat rijk geïllustreerde instructies met inspirerende ontwerpdetails.

Dit verzamelmodel van een Porsche 911 is ca. 10 cm hoog, 35 cm lang en 16 cm breed.

Vanaf 1 maart hier te bestellen bij LEGO.