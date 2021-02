Porsche24 driven by Redline-coureur Max Benecke wil revanche op Road Atlanta

Het verschil had nauwelijks groter kunnen zijn: na de vlakte van het Britse Silverstone komt de Porsche TAG Heuer Esports Supercup komende zaterdag in actie op de digitale versie van Michelin Raceway Road Atlanta, een circuit met een rijke historie in de heuvels van de Amerikaanse staat Georgia. Nadat hij op Silverstone in beide races geraakt werd en daardoor in de hoofdwedstrijd voortijdig uitviel, wil Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, op Road Atlanta revanche, zodat hij de eerste seizoenshelft met een goed resultaat kan afsluiten.

“Ik kijk uit naar het circuit van Road Atlanta, waar het veld tijdens de races altijd heel compact is”, zegt Max Benecke, vooruitblikkend naar de locatie van het vijfde evenement van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, de wereldwijde competitie op het populaire platform iRacing. “Het circuit is lastig en biedt eigenlijk maar één echt goede mogelijkheid tot inhalen, en dat is op het lange rechte stuk aan de achterkant. De kerbstones als afgrenzing van de baan in de bochten, zijn vrij hoog, dus het is belangrijk om daar op de juiste manier overheen te rijden. Dat betekent dat je de hele race tot het uiterste geconcentreerd moet blijven, want zelfs een kleine fout kan er al toe leiden dat je direct in de muur belandt…”

Road Atlanta, gelegen in de bossen nabij Braselton ten noordoosten van Atlanta, werd geopend in 1970. In de beginjaren vonden er ondermeer races plaats van de spectaculaire Noord-Amerikaanse CanAm-serie. De eerste winnaar was de Brit Tony Dean met een Porsche 908/03, in 1972 en 1973 won George Follmer er de CanAm-wedstrijden met de indrukwekkende Porsche 917/10, voorzien van een turbomotor die goed was voor zo’n 850 pk. In de jaren tachtig raakte de baan wat in verval en wisselde meerdere malen van eigenaar, uiteindelijk kwam het tot een faillissement. In 1996 kocht de Amerikaanse miljonair Don Panoz de baan en blies het complex nieuw leven in. De tien-uursrace voor sportwagens onder de naam ‘Petit Le Mans’ werd een klassieker. In 2015 baarde het Porsche-fabrieksteam er opzien, door met Nick Tandy, Patrick Pilet en Richard Lietz in de stromende regen de algehele overwinning in deze race te behalen. Onder de extreme weersomstandigheden gaf de Porsche 911 RSR alle normaal gesproken veel snellere prototypes het nakijken.

Aanstaande zaterdag komen de 40 deelnemers aan de Porsche TAG Heuer Esports Supercup in actie met identiek materiaal, de digitale versie van de Porsche 911 GT3 Cup op het platform iRacing. Op het 4,088 kilometer lange circuit Road Atlanta worden een sprintrace van tien ronden en een hoofdwedstrijd met de dubbele afstand verreden. De Australiër Josh Rogers is na vier van de tien evenementen de leider in de tussenstand van het kampioenschap. De kampioen van 2019 behaalde tot dusver in totaal 265 punten en heeft daarmee een voorsprong van 38 punten op de Amerikaan Mitchell deJong. De Britse titelverdediger Sebastian Job bezet de derde plaats in de tussenstand.

De beide races worden op zaterdagavond tussen 20.15 en 21.15 uur verreden, voorafgegaan door een vrije training en de kwalificatie. Eerder op de avond zijn er al een sprintrace en een hoofdwedstrijd voor zogeheten ‘content creators’ uit de esports-wereld met de virtuele versie van de Porsche 718 Cayman GT4 in actie komen. Alle evenementen zijn live online te volgen via de officiële Porsche-kanalen op YouTube en Twitch. Ook iRacing zorgt voor een livestream op beide netwerken. Meer informatie is ook te vinden via de Porsche Motorsport Hub, de Porsche Newsroom en het Twitter-account.

Tijdschema (Nederlandse tijd)zaterdag 20 februari

18.35 – 18.45 uur: kwalificatie All-Stars

18.45 – 19.00 uur: sprintrace All-Stars

19.05 – 19.10 uur: warm-up All-Stars

19.10 – 19.30 uur: hoofdrace All-Stars

19.45 – 20.03 uur: vrije training Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.03 – 20.15 uur: kwalificatie Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.15 – 20.32 uur: sprintrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.34 – 20.44 uur: warm-up Porsche TAG Heuer Esports Supercup

20.45 – 21.15 uur: hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Kalender Porsche TAG Heuer Esports Supercup 2021 (aantal ronden sprint-/hoofdrace)

20 februari 2021: Road Atlanta, Verenigde Staten (10/20 ronden)

27 februari 2021: Montreal, Canada (10/20 ronden)

13 maart 2021: Spa-Francorchamps, België (6/12 ronden)

27 maart 2021: Nürburgring Nordschleife, 24h-variant, Duitsland (2/4 ronden)

10 april 2021: Le Mans, Frankrijk (3/6 ronden)

24 april 2021: Monza, Italië (7/14 ronden)