Rijtest: Audi A3 TFSI e van Autoweek

Audi A3 45 TFSI e

Hij is bestelbaar de nieuwe Audi A3 Sportback met een elektromotor en benzine motor samen g=ne heet nu de A3 TFSI e.

Autoweek test hem in de 40 TFSI uitvoering met 204 pk maar er is erop een i245 pk en die heet 45 TFSI e.

Via: Autoweek