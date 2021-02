Rogers en DeJong winnen in Montréal, Porsche24 driven by Redline-rijder Max Benecke uit race gereden

Het zit Max Benecke, de Duitse rijder van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, nog steeds niet echt mee in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. In de zesde ronde van het officieuze wereldkampioenschap simracing, verreden op het platform iRacing, eindigde Benecke in de sprintrace nog als tiende. In de aansluitende hoofdwedstrijd op de virtuele variant van het Circuit Gilles Villeneuve in Montréal werd hij echter al in de tweede ronde geraakt door een concurrent, waarop de race voor Benecke ten einde was. De overwinningen waren voor de Australiër Josh Rogers in de sprintrace en voor de Amerikaan Mitchell DeJong in de hoofdrace.

In de kwalificatie, bepalend voor de posities in de startopstelling voor de sprintrace, was het ditmaal de Amerikaan Zac Campbell die met 1:35,693 minuten de snelste tijd van het veld liet noteren. Campbell is een zogeheten ‘rookie’: hij neemt dit seizoen voor het eerst aan de sterk bezette simracingcompetitie van Porsche deel. Hij bleef Josh Rogers, die lange tijd de voorlopige pole-position in handen had, 0,03 seconden voor, met de Brit Jamie Fluke op de derde plaats van de startopstelling. Max Benecke kwalificeerde zich als 14e. De tijden van de eerste 20 rijders in de kwalificatie lagen binnen 0,553 seconden, een duidelijk bewijs van hoe competitief het veld is.

Bij de start van de sprintrace nam Campbell keurig de leiding voor Rogers, maar al in de eerste chicane zag Jamie Fluke alle kansen op een goede klassering teniet gedaan, toen hij werd geraakt door de Australiër Dayne Warren. In de tweede ronde passeerde Rogers Campbell in de strijd om de leiding, terwijl de Amerikaan een halve ronde later nog een positie verloor aan de Brit Sebastian Job. In de hitte van de strijd kwam Benecke iets verderop in het veld in contact met een concurrent, maar kwam niettemin als tiende door, een positie die hij voor de rest van de tien ronden lange race wist vast te houden. Aanvankelijk leek hij nog kansen te hebben om op te klimmen, wetende dat hij met de achtste plaats in de race vanwege de ‘reversed grid’-regeling vanaf de pole-position zou mogen starten voor de hoofdwedstrijd, maar meer progressie zat er voor Benecke niet in, temeer omdat de handling van zijn auto na de aanrijding niet optimaal meer was. De overwinning in de sprintrace was voor Josh Rogers, Sebastian Job en Zac Campbell completeerden de top drie.

Als achtste in de sprintrace vertrok Mitchell DeJong vanaf de pole-position voor de hoofdrace. Bij de start nam hij de leiding voor de Brit Kevin Ellis jr. en de Fin Tuomas Tähtelä. Benecke raakte in het gedrang na de start in contact met de Noor Østgaard, maar kwam na de eerste ronde als achtste door. Een ronde later echter was de race voor hem ten einde: Josh Rogers raakte de auto van Benecke, die spectaculair de lucht in ging en ondersteboven weer op de baan belandde. Dat betekende voor Benecke voor de tweede maal dit seizoen de voortijdige uitval in de hoofdrace door een aanrijding.

“De sprintrace was wel oké, al raakte ik ook betrokken bij een aantal incidenten”, gaf Benecke naderhand te kennen. “In de hoofdrace probeerde ik meer plaatsen goed te maken, maar ik werd helaas van achteren geraakt. Jammer, maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal. Ik had eenzelfde situatie met de rijder voor me in de sprintrace. Ik werd in deze race zeker wel een keer of vier, vijf geraakt. Helaas, maar het heeft weinig zin hier lang bij stil te blijven staan. Op naar de volgende race!”

De overwinning was voor Mitchell DeJong, die voor de tweede keer dit seizoen de maximale score behaalde. Ellis wisselde in de slotfase tweemaal van positie met Tähtelä, maar kwam uiteindelijk als tweede over de eindstreep, voor de Fin. Campbell eindigde als vierde, voor de Britten Graham Carroll en Sebastian Job en Josh Rogers. Daarbij was vooral de langdurige strijd tussen de beide kampioenen Job, de titelverdediger, en Rogers, de winnaar in 2019, een genot om naar te kijken. De zevende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup wordt op 13 maart verreden op het virtuele circuit van Spa-Francorchamps in de Belgische Ardennen.