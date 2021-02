Strijdlustige Max Benecke vierde in hoofdrace Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Het virtuele circuit van Road Atlanta in de Amerikaanse staat Georgia was de locatie voor het vijfde evenement van het seizoen in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Met name de hoofdrace over 20 ronden bood volop spektakel. Ook Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, kwam goed voor de dag. Nadat hij tijdens het vorige evenement op Silverstone in de hoofdwedstrijd betrokken raakte bij een aanrijding en daardoor niet scoorde, wist hij ditmaal in de lange race tal van plaatsen goed te maken, zodat hij als vierde geklasseerd werd.

Zoals altijd was de kwalificatie cruciaal, en op Road Atlanta misschien nog wel meer dan elders, omdat het bochtige circuit met zijn vele hoogteverschillen relatief weinig gelegenheden tot inhalen biedt. “Het circuit is lastig en biedt eigenlijk maar één echt goede mogelijkheid tot inhalen”, had Benecke al in zijn vooruitblik op het evenement gezegd. In de kwalificatie reed hij de 13e tijd van de in totaal 40 deelnemers, maar ook ditmaal weer waren de verschillen uitermate klein. “Mijn kwalificatieronde was nagenoeg perfect, dus daarover was ik tevreden”, gaf hij te kennen.

De snelste tijd in de kwalificatie was voor de Brit Charlie Collins, dit jaar voor het eerst actief in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup, die op Road Atlanta ook zijn eerste pole-position in de sterk bezette competitie behaalde. Bij de start van de sprintrace over tien ronden nam hij de leiding, maar moest nog in de openingsronde zijn meerdere erkennen in zijn Australische teamgenoot Josh Rogers, die zonder al teveel moeite de koppositie overnam. Max Benecke won één positie, zodat hij als twaalfde uit de eerste ronde terugkeerde. Veel actie had de sprintrace niet te bieden, behalve een inhaalmanoeuvre van titelverdediger Sebastian Job op Max Benecke in de zesde ronde. Een ronde later passeerde de Australiër Dayne Warren Charlie Collins in de strijd om de tweede plaats. Zo bleef de volgorde tot aan de finish: Rogers won voor Warren en Collins, Benecke sloot de sprintrace als 13e af.

In de rondte

Hielden de meeste rijders tijdens de sprintrace hun kruit nog droog, de hoofdwedstrijd bood des te meer actie. Dat begon al in de eerste ronde, toen meerdere rijders crashten. De Noor Tommy Østgaard ging aan de leiding, voor de Britten Kevin Ellis jr. en David Williams en de Amerikaan Mitchell DeJong. In de tweede ronde ging het mis voor titelverdediger Sebastian Job, die in de rondte ging na een inschattingsfout bij een inhaalactie. Ook Max Benecke kon daardoor opklimmen en was na de tweede ronde al tiende. Vooraan het veld ontspon zich een leuke strijd tussen Østgaard, Ellis en De Jong, terwijl Williams wat terrein verloor. Er waren mooie slipstreamgevechten en meerdere positiewisselingen. In de achtste ronde ging Dayne Warren in de rondte en nam twee concurrenten mee. Benecke kon de mêlee ontwijken en klom op naar de zevende plaats. Een ronde later passeerde hij de terugvallende Williams en was daarmee zesde.

Slotfase

In de slotfase leek Mitchell DeJong de beste papieren te hebben, maar de Amerikaan verslikte zich in de laatste ronde. Hij ging in de strijd met Ellis in de rondte, waardoor Josh Rogers als lachende derde kon profiteren, de leiding overnam en vervolgens de overwinning naar huis reed. Daarmee werd Rogers de eerste rijder die dit seizoen in een evenement zowel de sprint als de hoofdrace op zijn naam wist te schrijven. Østgaard eindigde op de tweede plaats, voor Elllis. Benecke sloot de race als vierde af en toonde zich na afloop alleszins tevreden: “Als je in beide wedstrijden als 13e start, dan moet je blij zijn met de vierde plaats. Tijdens de races zit de snelheid er duidelijk in. Met een betere startpositie had ik mee kunnen doen voor de overwinning.” Komende zaterdag staat de volgende ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup op het programma, dan op het virtuele stratencircuit van Montréal.