Sunday Drives: Met Stefan Bogner door de Zwitserse Alpen

In deze laatste aflevering van ‘Sunday Drives’ beleven we de jaarlijkse trip van topfotograaf en Porsche-liefhebber Stefan Bogner.

Waar: Vijf beroemde passen in de Zwitserse Alpen

Lengte: 230 kilometer

Bijzonderheden: Rijden op grote hoogte, tunnels, watervallen, ongelooflijke uitzichten en volop haarspeldbochten

Er zijn maar weinig leden van de Porsche-community die beter gekwalificeerd zijn om over geweldige roadtrips te praten dan Stefan Bogner. De beroemde fotograaf en oprichter van het magazine Curves heeft in het afgelopen decennium ’s werelds allerbeste wegen op de gevoelige plaat vastgelegd, vaker wel dan niet vanaf de bestuurdersstoel van zijn eigen luchtgekoelde 911.

Van alle roadtrips die hij heeft gemaakt is er nog steeds één die zijn absolute favoriet is. “De trip die ik in ieder geval eens per jaar wil maken brengt me naar vijf van de mooiste passen in Zwitserland. Het is geweldig om daar te rijden.”

Bogner woont in München, Zuid-Duitsland, en vertrekt al om 04:00 uur met zijn luchtgekoelde 911 van huis om de drukte voor te zijn. Via Luzern rijdt hij op tempo naar de eerste pas, de Sustenpas. “De meeste van deze passen zijn gebouwd voor militair transport en kunnen erg smal zijn”, legt Bogner uit, “maar de Sustenpas is gebouwd voor sightseeing. Het is een mooie, brede en kronkelige weg richting de Stein-gletsjer.”

Deze pas is vertrouwd terrein voor Bogner, want hij heeft gediend als achtergrond voor talloze fotoshoots die hij de afgelopen jaren voor Porsche heeft gemaakt. “Ik raad aan om deze pas van oost naar west én van west naar oost te rijden als je tijd hebt, want beide richtingen zijn prachtig. De echte hoogtepunten van deze pas zijn echter de vele tunnels!”

De 2,2 km hoge Susten Pass is in ongeveer 45 minuten af te leggen, of in een uur als je het rustig aan doet. Eenmaal beneden begint vrijwel direct de Grimselpas, de tweede van de vijf. “Deze weg voert je langs een 200 jaar oud hotel, een absolute aanrader om te verblijven”, zegt Bogner. “Je rijdt over een kleine dam naar een eiland aan een meer, aan de rand daarvan ligt het hotel. Het uitzicht is echt adembenemend.”

De Grimselpas gaat verder tot een hoogte van 2.164 meter en biedt vanaf de top een spectaculair uitzicht op de derde etappe van Bogners epische alpine-avontuur, de beroemde Furkapas. Voordat je daar aankomt, moeten er nog vele scherpe haarspeldbochten worden genomen, die je naar de bodem van de Grimselpas brengen.

De derde pas, de Furkapas was het toneel voor James Bond’s onvergetelijke raceduel in ‘Goldfinger’ en is een populaire bestemming voor zowel film- als autoliefhebbers. “De weg is boven erg smal”, zegt Bogner. “En het is best gek want je rijdt ongeveer 30 km langs de berg, waarbij je constant links en rechts draait, en je hebt daar altijd sneeuw, zelfs in juli en augustus.”

Onderaan de Furkapas ligt het kleine dorpje Andermatt. Vanuit dit dorp kun je rechtsaf de Gotthardpas op, volgens Bogner ‘een van de beste wegen ter wereld’. De originele Gotthardpas, een vitale handelsroute door het Saint-Gotthard-massief die het noorden en zuiden van Zwitserland verbindt, is ontstaan in de 13e eeuw. In 1980 werd onder de eeuwenoude weg een 17 km lange tunnel geopend. “Deze pas biedt je dus keuze uit twee totaal verschillende wegen”, vervolgt Bogner. “Een daarvan is de zeer oude met de hand geplaveide weg die dateert uit 1600. Je kunt er nog steeds overheen rijden en het is een avontuur dat je niet mag missen. Je kunt er trouwens ook waanzinnige foto’s maken!”

De vijfde en laatste etappe van Bogners favoriete roadtrip is de Nufenenpas, de hoogste verharde weg van Zwitserland op 2.478 meter hoogte. “Ook hier maak je een prachtige klim”, aldus Bogner. “De zeer steile afdaling brengt je vervolgens terug naar de Sustenpas, dus als je wilt, kun je nog een keer rondgaan!”

Bogner heeft in de afgelopen jaren gereden met de meest unieke Porsches gereden, zoals de originele 911 R, de 906 Carrera en de 918 Spyder, maar zijn eigen auto is en blijft favoriet. “Ik pak voor deze trips altijd mijn 911 S/T uit 1970 die ik precies zoals het origineel heb herbouwd, met een bredere carrosserie, een 2,5-liter twin-spark magnesiummotor en een volledig gestript race-interieur. Het is altijd weer sensationeel om met deze auto dit soort trips te maken.”

“Elke pas heeft zijn unieke karakter”, vat hij samen. “En dat is precies wat deze roadtrip zo opwindend maakt. Volgens mij vind je nergens anders ter wereld zo’n gebied met zo veel spectaculaire landschappen en fantastische rijderswegen.”