Anderen plukken de dag. Wij halen alles uit elke seconde. Omdat we weten dat tijd kostbaar is. En elk moment in de cockpit waardevol. Dus hebben we alles wat een echte sportwagen maakt, bij de nieuwe 911 GT3 nog verder aangescherpt: aerodynamica, performance, afstelling, rijplezier. En adrenaline. De tijd loopt. Het is uw tijd. Stap in.

Bron: Porsche