Audi Q4 e-tron: druk op design

Plaatstaalpersen van 47 ton met een perskracht van 1.600 ton

Tienduizenden manuren om mallen en persen te ‘tunen’ op precisie

Wereldpremière Audi Q4 e-tron op 14 april

Met vlijmscherpe lijnen, vloeiende vormen en pakkende quattro-accenten zet de Audi Q4 e-tron een volgende, nieuwe stap in de designtaal van Audi’s elektrische modellen. De Q4 e-tron concept die begin 2019 debuteerde, stond model voor deze nieuwe designrichting. Dankzij het vakmanschap van Audi’s tool-makers kunnen de lijnen van dat studiemodel nu tot op een duizendste van een millimeter worden doorvertaald in het design van de productieversie van de Audi Q4 e-tron die op 14 april aanstaande zijn wereldpremière beleeft.

Vanuit welke hoek je de Audi Q4 e-tron ook bekijkt, het expressieve ontwerp trekt altijd direct de aandacht. Het zijpaneel van de elektrische SUV, waarin de lijnvoering van het studiemodel realiteit is geworden, laat heel goed zien hoe complex de vormgeving van de auto eigenlijk is. Aan de achterzijde vloeit de D-stijl naadloos over in de scherpe vouw van de forse quattro-lijn boven de wielkast, terwijl de achterspoiler aan beide zijden breed uitwaaiert boven de achterlichtunits. Al deze rondingen, vouwen en lijnen zijn het resultaat van een onberispelijke oppervlakteafwerking en uiterst precies geperst plaatwerk.

Van design naar realiteit

Om de ideeën van de Audi-designers zo nauwkeurig mogelijk te verwezenlijken, draagt een team van specialisten de verantwoordelijkheid over de ontwikkeling en bouw van de persmallen die het design van de carrosseriedelen van de Q4 e-tron bepalen. Dit gebeurt grotendeels digitaal. Voor de Audi Q4 e-tron zijn de taken verdeeld over twee groepen: in Ingolstadt werden de persmallen voor de zijpanelen, portieren en het dakpaneel ontwikkeld, terwijl in Neckarsulm de mallen voor de motorkap en het kofferdeksel zijn gecreëerd.

Heavy metal

De productie van de mallen en persen vergt een combinatie van compromisloze precisie en ‘heavy metal’. Elk van de mallen waarmee de zijpanelen van de Audi Q4 e-tron worden geperst, is een gietijzeren kolos van ongeveer 4,50 meter lang, 2,40 meter breed en 1,35 meter hoog, bij een gewicht tot liefst 47 ton. Het vergt tienduizenden manuren om de mallen te vervaardigen en ze bestaan uit enkele honderden afzonderlijke onderdelen.

Eenmaal in de fabriek in het Duitse Zwickau, waar de Audi Q4 e-tron wordt gebouwd, komt een zijpaneel van de elektrische SUV in zes stadia tot stand. In eerste instantie wordt het vlakke plaatstaal in de vereiste basisvorm geperst. Vervolgens krijgt het zijpaneel zijn definitieve vorm als de portieropeningen en de achterste zijramen zijn uitgesneden en de scherpste vouwen een extra bewerking ondergaan. Het resultaat is een driedimensionaal paneel dat met zeer grote precisie, tot op de duizendste millimeter nauwkeurig in zijn definitieve vorm is geperst.