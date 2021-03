Nooit meer parkeerplaats zoeken: Audi lanceert de electric kick scooter powered by Segway

In de wagen vastzitten in het stadsverkeer? En rondjes moeten rijden op zoek naar een parkeerplek? Daar houdt u vast niet van. Zélfs niet als uw wagen een Audi is. Maar Audi zou Audi niet zijn zonder een innovatieve oplossing voor elk ongemak. Dus lanceert het merk met de vier ringen héél binnenkort een elektrische step: de Audi electric kick scooter powered by Segway. Met een indrukwekkend bereik van 65 kilometer is hij ideaal om die eerste en laatste kilometers naar uw bestemming stressvrij af te leggen.

De elektrische step is intussen goed ingeburgerd. In de stad ziet u ze overal, en er zijn talrijke apps om er eentje te ontlenen. Waarom Audi dan toch zijn eigen versie lanceert? Om u een kwalitatief alternatief te bieden. Want net die wildgroei van verschillende apps en modellen vermindert uw gebruiksgemak. Weet u nog welke u kunt vertrouwen? Bovendien verliest u kostbare tijd met zoeken naar een beschikbare step en tikt het bedrag dat u uitgeeft aan elke verplaatsing snel aan: u betaalt namelijk telkens een gebruikskost én een tarief per minuut.

Redenen temeer dus om voor uw eigen elektrische step te kiezen als u vaak verplaatsingen doet binnen de stad, of voor die eerste en laatste kilometers op uw traject. In tegenstelling tot de elektrische fiets of scooter is hij ook makkelijk opvouwbaar, voor als u hem in de wagen of op het openbaar vervoer wilt meenemen. Kortom: met een eigen step koopt u vrijheid, onafhankelijkheid en flexibiliteit.

De elektrische step is intussen goed ingeburgerd. In de stad ziet u ze overal, en er zijn talrijke apps om er eentje te ontlenen. Waarom Audi dan toch zijn eigen versie lanceert? Om u een kwalitatief alternatief te bieden. Want net die wildgroei van verschillende apps en modellen vermindert uw gebruiksgemak. Weet u nog welke u kunt vertrouwen? Bovendien verliest u kostbare tijd met zoeken naar een beschikbare step en tikt het bedrag dat u uitgeeft aan elke verplaatsing snel aan: u betaalt namelijk telkens een gebruikskost én een tarief per minuut.

Redenen temeer dus om voor uw eigen elektrische step te kiezen als u vaak verplaatsingen doet binnen de stad, of voor die eerste en laatste kilometers op uw traject. In tegenstelling tot de elektrische fiets of scooter is hij ook makkelijk opvouwbaar, voor als u hem in de wagen of op het openbaar vervoer wilt meenemen. Kortom: met een eigen step koopt u vrijheid, onafhankelijkheid en flexibiliteit.

Innovatieve technologieën

Innovatief is de Audi electric kick scooter powered by Segway – waarvoor het merk met de vier ringen overigens samenwerkte met Segway – in elk geval. Zo beschikt hij over drie verschillende rijmodi: Sport voor wanneer u wat meer power wilt, Eco voor wanneer u uw rijbereik wilt vergroten en een Standard-modus. U kiest, afhankelijk van uw voorkeur en type rit.

De scooter bereikt een maximumsnelheid tot 20 km/u, en met één laadbeurt legt u vlotjes 65 kilometer af.* Dat is overigens een pak beter dan het gemiddelde van zo’n 25 à 35 km. Moet u onderweg toch bijladen? Dat kan eenvoudig dankzij de kleine, handige oplaadkabel.

Dankzij zijn tubeless banden zoeft u vlotjes over verschillende soorten terrein, terwijl uw rijgedrag soepel en stabiel blijft – zoals u dat van Audi gewoon bent. Op het kleurendisplay vindt u alle nuttige informatie die u nodig hebt voor uw rit, zoals uw snelheid, modus, batterijstatus en Bluetooth-connectiviteit.

In alle veiligheid de baan op



Ook aan uw veiligheid onderweg is uiteraard gedacht: Segway ontwikkelde de Audi electric kick scooter speciaal voor het drukke wegverkeer: met zijn goed zichtbare led voor-, achter- en remlichten was hij een van de eerste e-scooters die de Duitse wegen op mocht. Een extra interne coating van de banden vermindert dan weer de kans op scheuren en lek rijden.



Vertrekkensklaar? Klap hem gewoon open, geef hem een ​​zetje en weg bent u – om uw omgeving op een nieuwe manier te herontdekken …



De Audi electric kick scooter is binnenkort verkrijgbaar bij uw Audi verdeler en via shop.audi.be.