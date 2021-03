PCH Zandvoort Day 2021: start your engines

Op 12 april organiseert de Porsche Club Holland de PCH Zandvoort Day 2021 op het schitterende, vernieuwde circuit in de duinen van Zandvoort. Een unieke mogelijkheid voor Porsche Club-leden en Porsche-rijders om kennis te maken met het vernieuwde Formule 1-circuit.

Er wordt gewerkt volgens het Open-pitlane-principe met veel rijtijd tussen 9.00 en 17.00 uur. Er zijn speciale sessies voor minder ervaren rijders die willen voelen waartoe hun Porsche in staat is, achter een professionele instructeur die voorop rijdt en de ideale lijnen uitzet.

Uiteraard respecteert de organisatie alle coronamaatregelen zoals die gelden op het moment van de Trackday. Die brengen wel enkele beperkingen met zich mee. Zo is het niet toegestaan om met twee of meer mensen in de auto op het circuit te rijden. Ook gasten van deelnemers hebben helaas geen toegang. Instructeurs geven als voorrijders uitsluitend vanuit een andere auto instructies.

De kosten voor deelname aan de PCH Zandvoort Day 2021 Trackday bedragen € 359,-. Een lunchpakket is inbegrepen. Een tweede rijder met dezelfde auto kost € 99,- extra, eveneens inclusief lunch.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: Porsche Club Holland