Spektakel in de sneeuw met een Porsche prototype

Gisteren werd de nieuwe Porsche Taycan Cross Turismo, de allrounder onder de elektrische sportwagens, voor het eerst aan het publiek getoond. Voorafgaand aan die wereldpremière werd de nieuwe Taycan-variant – zoals elke nieuwe Porsche – maandenlang onderworpen aan een zwaar testprogramma. Onderdeel van dat testprogramma was een mediatour met een prototype in de vijf belangrijkste markten voor de Cross Turismo, waaronder Nederland. Toevallig had het net die week gesneeuwd en dat leverde spectaculaire beelden op, zoals in deze korte film te zien is. Dutch Film House tekende voor de productie, het productiehuis dat onder meer ook verantwoordelijk is voor de Porsche Portraits-documentaireserie over Nederlandse 911-eigenaren.

De filmshoot vond plaats op woensdag 10 februari, in de week dat Nederland bedekt was onder een dikke laag sneeuw. Dankzij de offroad-kwaliteiten van de Taycan Cross Turismo was dat uiteraard geen reden om de opnames te annuleren. Regisseur Roderick Frencken en de crew van Dutch Film House filmden in Willemstad en bij de Zeeuwse Deltawerken en gebruikten onder andere drones en een Porsche Cayenne met een ‘Russian arm’ om tot dit indrukwekkende eindresultaat te komen. De beelden werden niet alleen gebruikt in deze Nederlandse film, maar kwamen ook terecht in de internationale video van Porsche die tijdens de virtuele wereldpremière van de Taycan Cross Turismo vanuit Stuttgart werd getoond. Vanaf mei is de auto in Nederland in het wild te zien.

Bron: Porsche