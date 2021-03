Wat zijn de voordelen van het uitbesteden van wagenparkbeheer?

Voordat er uitgelegd kan worden wat de voordelen van het uitbesteden van het wagenparkbeheer precies zijn, is het natuurlijk goed om te weten wat een wagenpark überhaupt precies is. Meestal wordt dit door een bedrijf aangekocht, al kiezen tegenwoordig steeds meer ondernemers in ons land ervoor om het wagenpark te leasen. De auto’s, die bijvoorbeeld van Audi kunnen zijn, zijn natuurlijk niet de eigendom van de baas van de onderneming, ze zijn juist van het bedrijf zelf. Het zijn dan ook wagens die ingezet worden voor zakelijke doeleinden. Het bedrijf staat dan ook in voor de reparaties, verzekering, belastingen en het onderhoud. Wagenparken moeten op de correcte wijze beheerd worden. Als dit niet gedaan wordt dan kan dit namelijk een erg duur grapje zijn voor de onderneming, wat al helemaal het geval is als verzekeringen en reparaties nodig zullen zijn. Het uitbesteden van het wagenparkbeheer is dan ook zeker een aanrader.

Welke bedrijven hebben baat bij het uitbesteden van wagenparkbeheer?

Er zijn diverse soorten ondernemingen die wagenparkbeheer kunnen gebruiken als deel van het bedrijfsproces. Over het algemeen gebruiken met name servicegerichte bedrijven een wagenpark. Voor hen kan het nogal lastig zijn om deze vloot te beheren. Dit zorgt ervoor dat ze wagenparkbeheer uitbesteden, wat het een zeer belangrijke uitgave maakt van het bedrijf. Alsnog is het wel een noodzaak, dus als je de hoop hebt om veel geld te besparen dan is het niet verstandig om fleet management stop te zetten. Een specialist die het wagenparkbeheer voor je onderneming doet is namelijk echt enorm belangrijk. Zo kan dit bedrijf niet alleen je vloot beheren, maar het ook onderhouden. Bovendien zal de experts nieuwe auto’s voor je onderneming kopen. Jij hoeft hier dus in principe niets voor te doen en kunt je focussen op de andere belangrijke activiteiten van je bedrijf. Dit is al een groot voordeel van het uitbesteden van wagenparkbeheer, maar hieronder in dit artikel zullen nog een paar pluspunten genoemd worden.

Grote kostendaling

Zo is een voordeel van het uitbesteden van wagenparkbeheer dat het zal leiden tot een grote kostendaling voor je bedrijf. Welke ondernemer wil nou niet geld besparen? Deze significante daling van kosten komt onder andere doordat de wagenparkbeheerders voor een gunstig tarief auto’s kunnen leasen of kopen bij een producent, wat mogelijk ook het geval is bij Audi. Dit zal dus goedkoper zijn dan het zelf leasen of kopen van de wagens. Deze besparing kan zomaar leiden tot een daling van de leasekosten van meer dan 5 procent.

Kwalitatieve auto’s

Daarnaast zul je door een wagenparkbeheerder in te huren er ook voor zorgen dat je vloot bestaat uit kwalitatieve auto’s. Dit is van belang, want je wilt immers niet dat de wagens die ingezet worden voor zakelijke doeleinden binnen een mum van tijd kapot gaan en vervangen moeten worden. Een specialist die ingeschakeld kan worden als je je wagenparkbeheer wilt laten uitbesteden zal ervoor zorgen dat de auto’s allemaal in een tiptop conditie zijn. Ook is het van belang dat de voertuigen passen bij de zakelijke activiteiten van je bedrijf, waar een wagenparkbeheerder voor zal zorgen.

Nuttige rapportages

Een bedrijf die je inhuurt om het beheer van je wagenpark uit te voeren zal bovendien periodiek je informeren over de stand van zaken van je vloot. Deze rapportages zullen onder meer inzicht geven in de kostenontwikkeling van je wagenpark. Ook geven ze informatie waarmee het mogelijk is om te besparen op je totale fleet. Zo zal de wagenparkbeheerder onder andere informatie geven over de kosten van de leasecontracten, maar brandstofkosten, verkeersboetes, berijdersmutaties en schades zullen bijvoorbeeld ook vermeld worden.