Een zakelijke autoverzekering afsluiten voor je nieuwe Audi

Heb je een nieuwe Audi gekocht voor je bedrijf dan is het belangrijk deze goed te verzekeren. Er geldt al een directe verplichting voor het afsluiten van een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid. Deze verplichting ontstaat nadat de nieuwe Audi op naam is gesteld. In aanvulling daarop is het aan te raden je nieuwe auto eventueel met een uitgebreidere dekking te verzekeren. Het gaat dan bij een zakelijke autoverzekering afsluiten om een gedeeltelijke of volledige casco dekking. Ontdek hier wat belangrijke punten zijn om je nieuwe Audi optimaal te verzekeren.

Wettelijke aansprakelijkheid

De wettelijke aansprakelijkheid dien je als eigenaar van een nieuwe Audi te verzekeren. De WA-dekking voorziet in het voldoen aan de verplichting van verzekering van de wettelijke aansprakelijkheid. Het is wel belangrijk te weten dat schade aan je Audi niet voor vergoeding in aanmerking komt via deze verzekering. De WA-dekking betekent alleen dat er een schadevergoeding volgt aan derden als je met je bedrijfsauto schade aan de ander hebt toegebracht. Bijvoorbeeld als je een aanrijding veroorzaakt met je bedrijfsauto en er daardoor schade aan een auto van een derde ontstaat. Naast materiële schade is er bij de WA-dekking eveneens sprake van een vergoeding van letselschade bij derden. Bij het rijden in een nieuwe Audi als bedrijfswagen is het belangrijk om ook schade aan je eigen auto vergoed te krijgen. Er zijn in dat geval twee opties beschikbaar, zoals de beperkt casco dekking en de casco dekking van de zakelijke autoverzekering.

Beperkt casco dekking



Het is mogelijk om in aanvulling op de WA-dekking de keuze voor een beperkt casco dekking te maken. De zakelijke autoverzekering voorziet in dit geval in dekking van schade als gevolg van verschillende gebeurtenissen. Bijvoorbeeld als er sprake is van diefstal of inbraak in je nieuwe Audi met schade tot gevolg. Of als er sprake is van brand of van schade door storm of een aanrijding met een dier op de weg. De schade aan je Audi komt in deze situaties voor een vergoeding in aanmerking. Dat geldt echter niet als er sprake is van schade aan je auto door eigen toedoen, bijvoorbeeld als je per ongeluk tegen een paaltje aanrijdt. Ook vandalisme valt niet onder de beperkt casco dekking van je zakelijke autoverzekering. Het is wel mogelijk om je daartegen te verzekeren door een casco dekking af te sluiten.

Casco dekking

De casco dekking van een zakelijke autoverzekering staat ook wel bekend als een allrisk dekking. In principe is een casco dekking de beste keuze als je een splinternieuwe bedrijfsauto koopt. Schade als gevolg van eigen toedoen en eenzijdige schade is bijvoorbeeld dan ook verzekerd. Naast schade aan je bedrijfsauto door een aanrijding, valt schade door vandalisme eveneens onder de casco dekking. Als je een nieuwe Audi koopt die al zes jaar oud, valt te overwegen om alleen voor WA en beperkt casco dekking te kiezen. Koop je een Audi van 10 jaar dan volstaat doorgaans een WA-dekking. Er zijn overigens ook een aantal uitsluitingen van toepassing, zoals schade door opzet of als je schade veroorzaakt als je onder invloed rijdt. Verder is de verzekering niet van toepassing als er schade ontstaat tijdens koeriersdiensten of betaald personenvervoer.

Aanvullende verzekeringen

Er zijn aanvullende verzekeringen af te sluiten bij een zakelijke autoverzekering voor je nieuwe Audi. Bijvoorbeeld een schadeverzekering voor inzittenden. Deze dekking voorziet in vergoeding van schade van inzittenden als gevolg van een ongeluk. De dekking is eveneens van toepassing als jij de veroorzaker bent van het ongeval. Het is verder mogelijk om voor een aanvullende verzekering te kiezen in de vorm van rechtsbijstand motorrijtuigen. Er is dan sprake van een dekking voor juridische bijstand na een ongeluk en voor rechtshulp.