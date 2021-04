Elektrisch rijden kan heel betaalbaar zijn

Is duurzaamheid voor jou een belangrijk thema, en help je graag een handje mee bij het beschermen van onze aarde? Dan heb je ook vast wel eens overwogen om elektrisch te gaan rijden. Maar wat zijn die auto’s vaak duur in aanschaf! Zo duur misschien dat je het simpelweg niet kunt betalen, en je goede voornemens in rook opgaan. Toch zijn er manieren om wel elektrisch te rijden maar niet geconfronteerd te worden met deze hoge aanschafkosten. Elektrisch leasen is bijvoorbeeld erg in opkomst.

Waarom zijn elektrische auto’s zo duur?

Wie een auto aan wil gaan schaffen, maakt misschien de keuze om tussen de mogelijke opties ook een paar elektrische modellen op te nemen. Wat dan al snel op zal vallen is dat de aanschafprijs voor deze auto’s vaak een stuk hoger ligt dan voor benzineauto’s. Natuurlijk, deze verdien je misschien wel (deels) terug doordat je niet meer hoeft te tanken en stroom doorgaans goedkoper is dan benzine, maar het blijft een hoop geld. Waarom zijn zij zo duur?



Als je kijkt naar hoe lang benzineauto’s al op de markt zijn in vergelijking met elektrische modellen valt dit goed te verklaren. De techniek voor benzineauto’s is een stuk ouder, waardoor het produceren van onderdelen al veel sneller en goedkoper kan gebeuren dan bij elektrische modellen het geval is. Er is qua onderdelen, maar ook als het gaat om de auto’s zelf, sprake van veel meer concurrentie, waardoor de prijzen dalen. De kans is dus best groot dat de prijzen van elektrische auto’s in de loop der jaren, ‘als het nieuwtje eraf is’ ook zullen gaan dalen. Maar ja, daar heb je nu natuurlijk nog niks aan!

Zo druk je de kosten

Er zijn wel manieren om de kosten voor elektrisch rijden, en dan vooral de aanschafkosten, te drukken. Door de auto niet te kopen maar te leasen, kom je onder de aanschafkosten uit. Ga je privé leasen, dan worden deze natuurlijk wel doorgerekend in je maandbedrag. Ga je de auto zakelijk leasen en er ook privé in rijden, dan is dat ook het geval, maar worden deze vaak wel gecompenseerd door de bijtelling aan de Belastingdienst. Deze is voor elektrische auto’s, die een stuk minder vervuilend zijn dan benzineauto’s, namelijk een stuk lager.

Zeker bij een leaseregeling kunnen de kosten voor een elektrische auto dus juist lager uitvallen dan wanneer je voor een benzineauto kiest. Dat verklaart ook meteen waarom een groot deel van de elektrische auto’s die nu op de weg rijden voortkomen uit een leaseregeling.