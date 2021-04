Spektakel aan de Sarthe in Porsche TAG Heuer Esports Supercup

Vier breed over de rechte stukken, spannende slipstreamduels en een slotfase met de nodige incidenten: aan spektakel was er bepaald geen gebrek in de negende en voorlaatste ronde van de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. Op de digitale variant van het Circuit de la Sarthe, ook bekend als het Circuit des 24 Heures in Le Mans had de Australiër Joshua Rogers opnieuw een perfect evenement met pole-position en overwinningen in zowel de sprint- als de hoofdrace. Max Benecke, de Duitse coureur van het Nederlandse team Porsche24 driven by Redline, kende wederom een lastig weekeinde. Na problemen in de kwalificatie startte hij in de achterhoede. Weliswaar kon hij weer de nodige plaatsen goedmaken, maar hij raakte betrokken bij een incident en moest daardoor genoegen nemen met de 20e plaats in de sprint en de 24e positie in de hoofdrace.

Van tevoren stond al vast dat slipstreamduels aan de orde van de dag zouden zijn op de lange rechte stukken van het circuit in Le Mans. Dat bleek eerder op de avond al tijdens de ‘All Stars’-races voor zogeheten ‘content creators’ uit de esports-wereld, verreden met de virtuele Porsche 911 RSR. Hier was het de populaire Dan Suzuki die met de overwinning aan de haal ging, voor Indy 500-winnaar Tony Kanaan, een coureur uit de fysieke racerij die ook op de simulator uitstekend uit de voeten kan.

Kwalificatie

In de kwalificatie voor de Porsche TAG Heuer Esports Supercup was het de Australiër Joshua Rogers die voor de vijfde keer uit de negen tot dusver verreden wedstrijden dit seizoen de pole-position voor zich opeiste. Achter hem volgden de Britten Charlie Collins en Sebastian Job en de Australiër Dayne Warren. Voor Max Benecke verliep de kwalificatie niet naar wens: hij moest genoegen nemen met de 29e startplaats.

Sprintrace

Met een prima start nam Rogers vanaf pole-position de leiding voor de sprintrace over drie ronden, gevolgd door Collins, Warren en Job. Er ontspon zich een leuke strijd met meerdere positiewisselingen, zodat de uitkomst van de race in de beste traditie van Porsche-cupraces in Le Mans, zowel in virtuele als in fysieke vorm, tot in de slotfase onzeker bleef. Sebastian Job had in de laatste ronde bij het ingaan van Indianapolis de leiding in handen, maar in de Porsche-bochten plaatste Josh Rogers aan de binnenkant met succes een aanval, nam de leiding en stelde zo vervolgens de overwinning veilig, voor Job, Collins en Warren. De Portugees Diogo Pinto kwam als achtste aan de finish en mocht daarmee op basis van de ‘reversed grid’-regeling vanaf de pole-position vertrekken voor de hoofdrace. Max Benecke had gedurende de drie ronden niet minder dan negen plaatsen weten goed te maken en werd zo als 20e geklasseerd.

Hoofdrace

Pinto kon niet echt profiteren van zijn goede uitgangspositie voor de hoofdrace, want al direct na de start viel hij terug naar de derde plaats achter de Amerikaan Mitchell deJong en de Fransman Jeremy Bouteloup. De onderlinge verschillen waren erg klein en in de eerste helft van de race waren er al meerdere positiewisselingen in het veld. In de derde ronde moest de Brit Graham Carroll de strijd staken vanwege een technisch defect. Ook Max Benecke, die inmiddels alweer de nodige plaatsen gewonnen had, zag zijn opmars gestaakt door een incident, als gevolg waarvan hij terugviel tot de 31e plaats. Vervolgens kwam het tot een aanrijding tussen Bouteloup en Sebastian Job, waarbij alle twee de rijders hun kansen op een goede klassering verspeelden. Vooraan het veld streden deJong, Rogers en Collins om de leiding en wisselden elkaar daarbij meerdere malen aan de kop af. In de laatste ronde mengde ook de Noor Tommy Østgaard zich in de strijd, terwijl ook Pinto nog niet kansloos was. Vervolgens raakten echter eerst deJong en vervolgens Pinto van de baan, zodat uiteindelijk Rogers ook de hoofdrace op zijn naam kon schrijven, gevolgd door Østgaard en de Amerikaan Zac Campbell. Max Benecke sloot de race als 24e af.

“Het lijkt erop dat ik op het moment de banden niet op temperatuur kan krijgen”, gaf Benecke na afloop te kennen. “De sprintrace ging best goed met de nodige mooie gevechten en inhaalacties. In de hoofdrace besloot Güven gewoon tegen mijn auto aan te rijden toen hij aan de buitenkant zat, waardoor ik in de rondte ging en in de grindbak belandde. Ik probeerde zo snel mogelijk weer de baan op te komen, maar met de slipstreams konden alle anderen passeren. Vervolgens heb ik zo snel gereden als ik kon en zo heb ik in ieder geval nog een paar punten kunnen sccoren.”

Met zijn maximale score dankzij pole-position en de overwinning in beide races is Josh Rogers met nog één evenement te gaan inmiddels al voortijdig zeker van de kampioenstitel in de Porsche TAG Heuer Esports Supercup. De Australiër wint daarmee na zijn eerdere succes in 2019 voor de tweede maal de titel in de competitie, die algemeen wordt beschouwd als het officieuze wereldkampioenschap op het platform iRacing. De tiende en laatste ronde van het seizoen wordt op 24 april verreden op het digitale circuit van Monza in Italië.

Bron: Porsche