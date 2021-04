Donderdag is de nieuwe Audi Q4 e-tron te bestellen bij je dealer.

Verkrijgbaar in de 35 en 40 e -tron en in 4 uitrusting Launch pakketten. De verwachting is rond week 25 bij je dealer in de showroom.

En de Q4 Sportback e-tron is eind juli te bestellen en leverbaar in oktober.