Dit is waarom modelauto’s van Audi geliefde verzamelobjecten zijn

We krijgen vaak de vraag waarom volwassen mensen modelauto’s verzamelen. Sommige mensen denk het antwoord zelf al te weten. Hebben ze vroeger nooit met speelgoedautootjes mogen spelen? Kunnen ze de echte niet betalen en gaan ze dan maar voor hun droomauto op schaal? Het is onze ervaring dat verzamelaars ooit beginnen met een of twee stukken en dat ze daardoor gegrepen worden door het verzamelvirus. Misschien moet je het ook niet willen uitleggen waarom suikerzakjes, miniatuurtjes, Pokémonkaarten, postzegels, Barby’s en modelauto’s worden verzameld. In eerste instantie is het een fascinatie die ervoor zorgt dat je alle exemplaren die er zijn in je verzameling wil hebben. Maar het kan ook zijn dat die fascinatie uitmondt in een serieuze belegging voor later, verzamelingen kunnen in de loop van de jaren flink in waarde stijgen. Natuurlijk worden modelauto’s van alle bekende merken verzameld. Elk zichzelf respecterend merk brengt ook miniatuurversies van haar modellen uit. Sommige zijn erg gewild en daardoor flink wat waard. Zo zien we dat Audi modelauto’s steeds populairder worden bij verzamelaars omdat het merk een rijke geschiedenis heeft en met de Quattro, R8 LMX, RS3, TT en S4. In dit artikel leggen we uit waarom modelauto’s verzamelen zo leuk én lucratief is.

Het verloop van een verzameling

In het begin verzamelen mensen gewoon alle modelauto’s die ze tegenkomen. Het is het plezier van de jacht en het feit dat ze iets hebben wat een andere verzamelaar niet heeft. Wanneer mensen net gaan verzamelen speelt hun persoonlijke smaak een grote rol bij wat ze kopen. Over het algemeen gaan verzamelaars na verloop van tijd iets meer focussen. Vaak beperken ze zich dan tot een bepaald merk of specialisatie waar ze zich tot aangetrokken voelen. Dus Ferrari, Porsche, Mercedes, Volkswagen, Lamborghini, Fiat of Tesla. Maar je ziet ook vaak dat vrachtwagenchauffeurs gaan voor trucks, (ex) militairen voor legervoertuigen en racefans voor Formule 1 of rally Door te kiezen wordt het verzamelen overzichtelijker. Je weet waar je naar moet zoeken. En als je dan bijna alles hebt weet je ook welke zeldzame exemplaren je graag nog aan je verzameling toe wilt voegen.

Beginnen met verzamelen

Tip 1: luister naar je hart. Alleen als je echt gepassioneerd bent over een verzamelobject doe je er alles voor om je verzameling compleet te maken. Want soms duurt het tientallen jaren voor je een bepaald pronkstuk aan je verzameling kunt toevoegen. Nog een belangrijke: hoeveel ruimte heb je? Veel modelauto’s zijn op schaal 1:18, 1:24 of 1:43. Het staat mooi om alle modellen in ongeveer dezelfde grootte te hebben, maar een vitrinekast is zo vol. Als je weinig ruimte hebt is het handig om de verzameling letterlijk kleiner te houden. En tot slot: praat met andere verzamelaars. Op internet zijn talloze fora te vinden waar verzamelaars ervaringen delen. Niet alleen leerzaam, maar ook gewoon gezellig om met gelijkgestemden te praten.

Audi als verzamelobject

De auto’s van Audi blinken uit als het gaat om prestaties en comfort. De hoge kwaliteit in uitrusting en afwerking vind je ook terug in de modelauto’s van Audi. De modellen zijn meestal gemaakt op een schaal van 1:43 en 1:87, de schaal 1:18 is relatief zeldzaam. Ze hebben stuk voor stuk exact hetzelfde exterieur en interieur als hun grote broers en zusters. Het is geen wonder dat steeds meer verzamelaars van modelauto’s zich richten op dit iconische merk.