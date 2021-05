In Monaco start nieuw tijdperk Porsche Mobil 1 Supercup

Nadat diverse Porsche-merkenracecompetities, waaronder de Porsche Carrera Cup Benelux, al van start zijn gegaan met de nieuwe versie van de Porsche 911 GT3 Cup, begint dit weekeinde ook het seizoen in de Porsche Mobil 1 Supercup. Ook in de internationale competitie, die wederom exclusief in het voorprogramma van de Europese Formule 1-Grands Prix verreden wordt, luidt de komst van de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup op basis van de modelgeneratie 992 een nieuw tijdperk in. Ook de locatie spreekt tot de verbeelding, want de eerste race wordt verreden op het beroemde stratencircuit van Monte Carlo.

De Porsche Mobil 1 Supercup gaat dit jaar zijn 29e seizoen in, waarbij er sprake is van tal van premières. Zo is het voor het eerst dat de seizoensstart van de internationale serie in Monaco plaatsvindt, in voorgaande jaren was dit meestal in Barcelona. En, zeker voor Nederlandse liefhebbers relevant, voor het eerst in de historie komt de Porsche Mobil 1 Supercup ook in ons land in actie, want tijdens het eerste weekeinde van september staat CM.com Circuit Zandvoort op de kalender.

Technische innovatie: grotendeels hernieuwbare brandstof, eFuels vanaf 2022

De nieuwe Porsche 911 GT3 Cup noemden we al, nieuw is bovendien dat de 375 kW/510 pk sterke vierlitermotoren in de Porsche Mobil 1 Supercup dit jaar voor het eerst worden voorzien van Esso Renewable Racing Fuel, een brandstofmengsel dat grotendeels bestaat uit hernieuwbare componenten op biologische basis. In de loop van het seizoen 2022 is de overstap naar zogeheten eFuels gepland: brandstof op basis van waterstof die wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare elektriciteit. Het doel van de samenwerking tussen Porsche en Exxon Mobil is het opdoen van waardevolle ervaring voor mogelijke verdere ontwikkelingen met het oog op toepassing in de serieproductie in de toekomst.

Vijf Nederlandse rijders, twee teams met Nederlandse thuisbasis

Met Larry ten Voorde start een Nederlandse rijder als titelverdediger in de Porsche Mobil 1 Supercup. Hij rijdt opnieuw voor het Team GP Elite, evenals Max van Splunteren, die vorig jaar de rookie-titel als beste nieuwkomer in de serie won. De andere rijders van het team uit De Rijp zijn Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk en Jesse van Kuijk.

Team GP Elite is echter niet het enige team met Nederlandse thuisbasis in de serie, want hoewel Parker Revs Motorsport onder Britse vlag rijdt, worden de Porsches van het team geprepareerd en gerund vanuit het Limburgse Nuth. De technische man achter het team is de Nederlander Patrick de Groot, die op vele internationale Porsche-cupsuccessen kan bogen. Zo won de Brit Richard Westbrook met De Groot als technisch verantwoordelijke twee keer de Supercup-titel en was De Groot ook betrokken bij successen in de Porsche Carrera Cups in Duitsland, Azië en Groot Brittannië. De rijders van het team zijn Harry King, afgelopen weekeinde als gastrijder winnaar van de beide races van de Porsche Carrera Cup Benelux, en Michael Crees, de afgelopen twee jaar actief in het Brits toerwagenkampioenschap.

Larry ten Voorde: “Monaco een van de hoogtepunten van het seizoen”

Titelverdediger Larry ten Voorde kijkt uit naar de seizoensstart in de straten van Monte Carlo. “Dit is de mooiste race van het seizoen. Nou ja, samen met Zandvoort natuurlijk”, haast hij zich te zeggen. “Monaco blijft geweldig. Ik weet nog dat ik de eerste keer hier reed, dat was echt bibberen toen ik volgas door de tunnel ging. Je kunt honderd keer op de simulator rijden, maar in het echt voel je ieder hobbeltje en komen die vangrails wel heel dichtbij! Maar dat maakt het ook gewoon mooi, uitdagend!” Ten Voorde rijdt dit jaar voor de derde keer in Monaco. Welke tips kan hij zijn teamgenoten, voor wie het stratencircuit nieuw is, meegeven? “Vooral relaxed blijven, er ook een beetje van genieten. Rustig vertrouwen opbouwen en meters maken, dat is het belangrijkste.”

Net zoals de Formule 1 kent ook de Porsche Mobil 1 Supercup in Monaco een tijdschema dat afwijkt van dat tijdens andere evenementen. De Porsches komen op donderdag 20 mei voor het eerst in actie tijdens de vrije training van 17.15 tot 18.00 uur. Op vrijdag worden van 10.00 tot 10.30 uur de startplaatsen bepaald tijdens de kwalificatie, terwijl de race over 17 ronden op zondag om 10.20 uur van start gaat. De race is op televisie te zien via Eurosport en Ziggo Racing, in het laatste geval voorafgegaan door een voorbeschouwing vanaf 9.55 uur. Informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden via Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram en Facebook.

Kalender Porsche Mobil 1 Supercup 2021*

20-23 mei Monte Carlo, Monaco

25-27 juni Red Bull Ring, Spielberg, Oostenrijk

2-4 juli Red Bull Ring, Spielberg, Oostenrijk

16-18 juli Silverstone Circuit, Silverstone, Groot-Brittannië

30 juli-1 aug. Hungaroring, Mogyoród, Hongarije

27-29 aug. Circuit de Spa-Francorchamps, Francorchamps, België

3-5 sept. CM.com Circuit Zandvoort, Zandvoort, Nederland

10-12 sept. Autodromo Nazionale Monza, Monza, Italië

* onder voorbehoud van wijzigingen