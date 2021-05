Meer over je favoriete producenten van velgen

Velgen bieden je net dat stukje ruimte om je Audi te personaliseren om hem aan te sluiten bij jouw persoonlijkheid. Vooral lichtmetalen velgen zijn in de mode, en daarom zijn deze dan ook in een breed palet aan design te verkrijgen. Verschillende spelers op die markt leggen zich toe op het produceren hiervan. We vertellen wat meer over vier van je favoriete producenten van velgen.

Borbet

Borbet velgen zijn al sinds 1977 op de markt. Maar deze producent van hoogwaardige lichtmetalen velgen die levert aan autoproducenten als Audi, BMW, Mercedes, Seat en Volkswagen bestaat al sinds 1881. Toen werd in Altena, Westfalen dit familiebedrijf opgericht als messinggieterij. Anno 2021 produceert Borbet zo’n 23 miljoen velgen per jaar en is het geruime tijd ’s werelds meest succesvolle en toonaangevende aluminium velgenfabrikant. Het bedrijf zelf telt nu 4.000 medewerkers, verspreid over het hoofdkantoor in Hallenberg-Hesborn en de Duitse productievestigingen in Medebach, Solingen, Bad Langensalza en Niederneuching. Over de gehele wereld zijn dochterondernemingen van Borbet gevestigd, met fabrieken in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten en Oostenrijk.

Vorsteiner

Hoewel de naam anders suggereert, is Vorsteiner gevestigd in Californië, waar het bedrijf haar velgen ontwerpt en test in een eigen fabriek. Vorsteiner is wereldwijd leider op het gebied van forged en flow forged velgen. Volsteiner velgen zijn vooral gericht op het luxe en sportsegment binnen de autobranche en passen daardoor het beste onder de modellen van Audi, Porsche, BMW, Range Rover, Bentley, Lamborghini en andere luxe merken. Vorsteiner streeft naar een optimale balans tussen vakmanschap en moderne technieken. De gesmede velgen van het bedrijf brengen dan ook het nieuwste in Lightweight Flowform Alloy technologie.

GMP

Het Italiaanse GMP Wheels is gevestigd in Bergamo en heeft een rijke historie in het ontwerpen en produceren van lichtmetalen velgen. Al vanaf het begin legt het bedrijf zich toe op stijlvolle designs en het produceren van kwaliteitsproducten. Daarvoor investeert het bedrijf uitgebreid in research en development. Zo kun je er zeker van zijn dat de velgen van GMP voldoen aan de allerhoogste criteria. GMP specialiseert zich met haar velgen in het segment voor Dedicated Wheels voor Audi, BMW, Mercedes en Volkswagen met de originele pasvorm. Veel modellen zijn zo gemaakt dat de originele kappen er in passen.

MAK

MAK velgen zijn sinds 1990 op de markt. Het is een bundeling van kracht en kennis van twee families met ruime ervaring in de automotive branche. Het Italiaanse bedrijf produceert sinds 1991 ook lichtmetalen velgen voor een brede range aan auto’s en bedrijfswagens. Het bedrijf staat hoog aangeschreven en verkoopt haar velgen tegenwoordig in meer dan 52 landen. Het bedrijf heeft alle technieken in huis voor het produceren van Flow Forming velgen en heeft in haar collectie een speciale lijn met Dedicated velgen voor Audi, BMW en Volkswagen. MAK staat voor Italiaans design dat vooruitloopt op trend en hoogwaardige kwaliteit tegen een marktconforme prijs.

Natuurlijk zijn deze vier bedrijven niet de enige spelers op de markt. Maar het zijn wel vier van de meest vooraanstaande producenten. Wiens velgen heb jij op je Audi?