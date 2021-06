De nieuwe Porsche 911 GTS-modellen: opvallender en dynamischer dan ooit

Anderhalf jaar na de marktintroductie van de 992 breidt Porsche de 911-range uit met de sportieve GTS-modellen. Twaalf jaar geleden presenteerde Porsche de 911 voor het eerst als GTS. De nieuwe GTS-generatie van de populaire sportwagen is krachtiger, dynamischer en aantrekkelijker dan ooit. De zescilinder boxermotor heeft een vermogen van 353 kW/480 pk, 22 kW/30 pk meer dan de huidige 911 Carrera S of de vorige 911 GTS. De nieuwe serie wordt leverbaar als 911 Carrera GTS met achterwielaandrijving en als 911 Carrera 4 GTS met vierwielaandrijving, beide als Coupé en Cabriolet. De vijfde versie is de vierwielaangedreven 911 Targa 4 GTS.

Een 8-traps PDK-transmissie met dubbele koppeling of een handgeschakelde 7-versnellingsbak, een specifiek GTS-chassis met Porsche Active Suspension Management (PASM) en de krachtige remmen van de 911 Turbo zorgen bij de nieuwe GTS voor superieure rijeigenschappen. Het Lightweight Design Pakket, dat medio november voor het eerst beschikbaar komt voor de GTS, verbetert de rijdynamiek nog verder. De gewichtsbesparing is maximaal 25 kilo.

In 3,3 seconden naar de honderd

De 3,0-liter zescilinder boxermotor met twee turbo’s in de nieuwe 911 GTS levert 353 kW/480 pk. Het maximumkoppel bedraagt ​​570 Nm, een toename van 20 Nm ten opzichte van zijn voorganger. De sprint vanuit stilstand naar 100 km/u kost de 911 Carrera 4 GTS Coupé met PDK slechts 3,3 seconden, drie tienden sneller dan zijn voorganger. Als alternatief voor de 8-traps PDK is voor alle 911 GTS-modellen een handgeschakelde 7-versnellingsbak met zeer korte schakelwegen leverbaar. Standaard heeft de GTS een kippenvel veroorzakend sportuitlaatsysteem. Porsche laat bij de nieuwe GTS een deel van de interieurisolatie weg.

Het onderstel van de 911 GTS is afgeleid van dat van de 911 Turbo. Dankzij het standaard Porsche Active Suspension Management (PASM) reageren de schokdempers razendsnel op dynamische veranderingen. In de Coupé en Cabriolet wordt het PASM standaard gecombineerd met een met tien millimeter verlaagd sportonderstel. Het concept met hulpveren op de achteras komt ook van de Turbo-modellen. Dit betekent dat de hoofdveren onder alle rij-omstandigheden onder spanning staan en de neerwaartse slag behouden blijft. Het chassis van de 911 Targa 4 GTS stamt van de 911 Targa 4S.

Porsche heeft de remmen aangepast aan het hogere vermogen van de GTS. De krachtige remmen komen van de 911 Turbo. De 20 inch (voor) en 21 inch (achter) grote, zwarte lichtmetalen velgen met centrale wielmoer gebruikt Porsche ook op de 911 Turbo S.

Exterieur: talrijke zwarte accenten in zijde- of hoogglans

De vele zwarte of verdonkerde details aan het exterieur zijn typisch voor de 911 GTS, waaronder de karakteristieke beugel van de 911 Targa 4 GTS. Andere in zwart zijdeglans gespoten elementen zijn de lip van de voorspoiler, de lichtmetalen velgen, de GTS-logo’s op de portieren en aan de achterzijde, de lamellen van de grille en de twee uitlaatsierstukken. Optioneel kunnen klanten kiezen voor een exterieurpakket waarin deze en andere details in hoogglans zwart worden uitgevoerd. Alle 911 GTS-modellen beschikken in de basis over het SportDesign Pakket, met een opvallend design van de voor- en achterkant en de dorpels. Bij de standaard led-koplampen met Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS Plus) zijn de koplampen en dagrijverlichting verdonkerd.

Lightweight Design Pakket

Het Lightweight Design Pakket, dat vanaf medio november voor het eerst beschikbaar is voor de GTS, verbetert de rijdynamiek nog verder. De gewichtsbesparing loopt op tot 25 kilo dankzij de lichtgewicht volledige kuipstoelen van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP), lichtgewicht glas voor de zij- en achterruiten en een lichtgewicht accu. Verder heeft de GTS met dit pakket geen achterbank. Andere aanpassingen bij dit uitrustingspakket zijn de standaard achterasbesturing en extra aerodynamische details.

Interieur: zwarte Race-Tex en sportstoelen Plus standaard

De sportieve exterieuraccenten van de GTS-modellen trekt Porsche in het interieur door. De versnellingspook van de – optionele – handgeschakelde 7-versnellingsbak is tien millimeter ingekort, wat sneller schakelen mogelijk maakt. Een GT-sportstuur en Sport Chrono Pakket met modusschakelaar, de Porsche Track Precision app en een bandentemperatuurdisplay behoren tot de standaarduitrusting. De standaard sportstoelen Plus met viervoudige elektrische verstelling zorgen voor zijdelingse steun en comfort. De isolatie in het interieur is verminderd, wat de emotionele rij-indruk akoestisch versterkt.

De nieuwe GTS-versies hebben standaard talrijke delen die zijn bekleed met zwart Race-Tex. Het microvezelmateriaal gebruikt Porsche bij de GTS op de middenpanelen van de stoelen, op het stuur, op de handgrepen en armleuningen, op het deksel van het opbergvak en op de versnellingspook. Bij het GTS-interieurpakket zijn de siernaden verkrijgbaar in karmijnrood of krijt. Ook de veiligheidsgordels, de geborduurde GTS-logo’s op de hoofdsteunen en de wijzerplaten van de toerenteller en het Sport Chrono-klokje hebben die contrastkleuren. De inleg op dashboard, middenconsole en deurpanelen zijn bij de GTS uitgevoerd in gematteerd carbon.

Nieuw Porsche infotainment, nu ook met Android Auto

De zesde generatie Porsche Communication Management (PCM) wordt gekenmerkt door extra functies en een duidelijk vereenvoudigde bediening. De verbeterde taalassistent herkent natuurlijke taal en kan worden geactiveerd met ‘Hé Porsche’. iOS- en Android-gebruikers kunnen gebruikmaken van volledige connectiviteit. Met Apple Car Play® en het nieuwe Android Auto kunnen de functies van de bijbehorende mobiele telefoons volledig worden gebruikt in de nieuwe Porsche 911 GTS-versies.

De nieuwe 911 Carrera GTS-modellen zijn per direct te bestellen en staan vanaf eind september bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen zijn als volgt:

911 Carrera GTS Coupé € 184.600

911 Carrera GTS Cabriolet € 200.400

911 Carrera 4 GTS Coupé € 194.300

911 Carrera 4 GTS Cabriolet € 210.600

911 Targa 4 GTS € 211.000