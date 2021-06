Dit is waarom goede autobanden een veilige investering zijn

Veel automobilisten onderschatten het belang van goede autobanden. Ze hebben het liever over het motorvermogen, metallic lak, opties en laadruimte. Maar goede autobanden kunnen van levensbelang zijn. Ze zorgen ervoor dat je auto optimaal contact met het wegdek heeft en geven je maximale grip bij slecht of glad wegdek. Bovendien verbeteren ze het rijgedrag van je auto en als ze de juiste spanning hebben verbruik je ook nog minder brandstof. Maar welke banden goed zijn ligt aan de auto, het rijgedrag en de velgen waar ze omheen moeten. En wat zijn goede banden? Zijn alle peperdure banden van een bekend merk van hoge kwaliteit? Natuurlijk is het zo dat merkbanden van hogere kwaliteit zijn, maar dat neemt niet weg dat er ook alternatieven zijn die vaak voldoen. Het is dus zaak om te goed te kijken en te vergelijken voor je investeert in nieuwe autobanden. Www.tiregom.nl is een gerenommeerde website waarop je autobanden uitgebreid kunt vergelijken. Dit is een prima startpunt om je banden zoektocht te beginnen, want je krijgt een zeer uitgebreide lijst van autobanden voorgeschoteld waar je uit kunt kiezen. In dit artikel nemen we met je door waarom goede autobanden een veilige investering zijn.

Soorten banden

Banden heb je in soorten en maten. Denk aan zomerbanden, winterbanden en all season banden. Je zou denken dat in ons kikkerlandje winterbanden de beste keuze zijn, maar als het een paar weken achter elkaar tropisch warm blijft is het profiel van een winterband ongeschikt en moet je eigenlijk overstappen naar zomerbanden. Daarom kiezen veel mensen voor zogenaamde all season banden die je zowel tijdens de winter als in de zomer kunt gebruiken. Aan de andere kant blijft het een compromis, het zijn geen echte winterbanden en ook geen echte zomerbanden.

Verschillende maten

Ook bandenmaten verschillen per auto, of eigenlijk is de bandenmaat afhankelijk van de maat van het wiel of de velg onder je auto. De bandenmaat wordt aangegeven in inch, 1 inch staat gelijk aan 25,4 millimeter. Om er zeker van te zijn dat je de juiste maten invult op een vergelijkingswebsite leggen we uit hoe je de maten op een autoband kunt aflezen.

Jouw bandenmaat

Eigenlijk is het heel eenvoudig om je bandenmaat af te lezen. Op de zijkant van de band staat een rijtje cijfers en letters. Bijvoorbeeld: 185 – 70 – R – 20 – 86 – T. Als je van links naar rechts leest betekent dit: breedte, hoogte, radiaal, velgmaat, draagvermogen en snelheidsindex. Verdiep je online in de verschillende termen om een weloverwogen keuze te maken, maar de maat van je velg is sowieso belangrijk voor de juiste bandenmaat.

Extra info

Soms staat er nog iets anders op de zijkant van een autoband zoals Runflat, Extra Load of Tubeless. Runflat betekent dat je nog een tijdje door kunt rijden als je een lekke band krijgt, handig als je op zoek moet naar een bandenspecialist. Extra Load spreekt eigenlijk voor zich, met deze banden creëer je extra draagvermogen. Bijvoorbeeld als er een grote caravan of zware aanhanger achter je auto hangt. Tot slot Tubeless, dit betekent dat er geen binnenband in je autoband zit. Moderne auto’s rijden vrijwel allemaal op tubeless banden.

A en B-merken

We hebben eerder geconstateerd dat er autobanden van bekende merken en van andere merken zijn. A en B-merken noemen we dat. We kennen allemaal de namen Pirelli, Michelin en Continental. Dit zijn zogenaamde A-merken die premium autobanden produceren van hoge kwaliteit. Ze onderscheiden zich in veiligheid en comfort. Verder slijten ze minder snel en zorgen ze voor een lager brandstofverbruik. Uiteraard zijn ze ook een stuk duurder dan banden van een B-merk. Dat betekent niet dat B-merk banden slecht zijn. Zeker als je minder kilometers maakt is het een prima alternatief.