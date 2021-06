Hij is helemaal bij de tijd deze Elegend EL1.

Met een vete knipoog naar Audi hun Oer quattro. Maar dan in electrsiche vorm.

Met een batterij van 90 Kw en snelladen tot 150kw en thuis laad mogelijk tot 22kW is dit wel een gave auto.

Een vermogen van 816 pk (600kW) en van 0 naar 100 km/u in 2.8 sec. de topsnelheid bedraagt 255km/u.

Er worden er slecht 30 van gemaakt , maar dan heb je wat unieks.

Meer info via ELegend.