Larry ten Voorde zet zegereeks Porsche Mobil 1 Supercup voort

Na zijn overwinning bij de seizoensstart op het stratencircuit van Monte Carlo heeft Larry ten Voorde ook de tweede wedstrijd van de Porsche Mobil 1 Supercup op zijn naam geschreven. Op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg beleefde de coureur van Team GP Elite een vrijwel perfect weekeinde met de pole-position en een onbedreigde start-finishzege. Ook Max van Splunteren reed een sterke wedstrijd, die hij als vijfde afsloot. Met zijn succes in Oostenrijk vergrootte Ten Voorde zijn voorsprong als leider in de kampioenschapsstand.

Van tevoren had Larry ten Voorde al aangekondigd dat hij iets goed te maken had op de Red Bull Ring, want in de Porsche Mobil 1 Supercup had hij er nog niet eerder gewonnen en in de Duitse Carrera Cup dateerde zijn meest recente overwinning op het Oostenrijkse circuit ook alweer uit 2019. Zo kwam hij extra gemotiveerd naar het circuit in de bergen van de deelstaat Steiermark, zeker nadat hij een week eerder op Monza beide wedstrijden van de Duitse Carrera Cup op zijn naam had weten te schrijven.

Op vrijdagavond werd de vrije training op de Red Bull Ring verreden bij wisselende weersomstandigheden: de eerste helft van de sessie was het nog droog, daarna zette de regen in, maar in beide condities deden de Nederlandse rijders in het veld het goed. Ten Voorde zorgde met de tweede tijd voor de beste klassering. “De auto voelde heel sterk aan, zo’n goed gevoel heb ik op dit circuit nog niet eerder gehad”, zei hij. “Ik heb dan ook volop vertrouwen voor de rest van het weekeinde.” Max van Splunteren en Jesse van Kuijk reden respectievelijk als vierde en negende ook in de top tien, terwijl Daan van Kuijk op de elfde en Lucas Groeneveld op de 13e plaats op korte afstand volgden.

Het vertrouwen van Ten Voorde werd daags erna tijdens de kwalificatie bevestigd, want hier wist de coureur uit Boekelo de beste startplaats voor zich op te eisen. Max van Splunteren kwam ook sterk voor de dag met de zesde tijd, een positie op de derde startrij. Daan en Jesse van Kuijk kwamen met de elfde en 13e tijd ook dicht in de buurt van de top tien in het zeer competitieve veld, terwijl ook Lucas Groeneveld sterke rondetijden liet zien, maar wat problemen had met de ‘track limits’, een aspect dat op de Red Bull Ring altijd een grote rol speelt.

Voor de race op zondag was de weersverwachting onzeker, maar de rijders in de Porsche Mobil 1 Supercup hadden geluk: de wedstrijd van 30 minuten kon op een droge baan verreden worden. Ten Voorde profiteerde van zijn optimale uitgangspositie, nam bij de start de leiding en stond die vervolgens ook niet meer af, ondanks de flinke druk van de Turkse rijder Ayhancan Güven op de tweede plaats. “Ik had een megastart en kon gelijk wegrijden, de auto bleef tot het einde toe heel erg goed, waarvoor het team veel dank en alle lof verdient”, zei Ten Voorde na afloop. “Het was best emotioneel, want we hebben hier best lastige weekeinden en testdagen gekend, maar het is mooi om te zien hoe we met z’n allen door blijven knokken, niet opgeven en zoeken naar de perfectie. Daar waren we vandaag heel dicht in de buurt.”

Max van Splunteren presteerde ook keurig door de race over 18 ronden als vijfde af te sluiten. Ook Jesse van Kuijk leek lange tijd op weg naar een top-tienklassering: hij reed vanaf de 13e startplaats goed naar voren en klom op naar de achtste positie, maar moest uiteindelijk in de strijd tegen meer ervaren rijders toch weer wat terrein prijsgeven, zodat hij als elfde finishte. Lucas Groeneveld raakte betrokken bij een aanrijding met de Italiaan Ludovico Laurini, waardoor hij in de rondte ging en terugviel. Hij kon nog een aantal plaatsen goedmaken en finishte als 25e. Daan van Kuijk haalde de finish niet: hij werd door Dylan Pereira het grind in geduwd en ging later nog een keer in de rondte, waardoor hij op alle vier de banden ‘flat spots’ had en voortijdig de strijd moest staken.

Komend weekeinde staat voor de Porsche Mobil 1 Supercup opnieuw een optreden op de Red Bull Ring in Spielberg op het programma, de derde race van het seizoen wordt verreden in het voorprogramma van de ‘Großer Preis von Österreich’ van de Formule 1.