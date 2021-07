Audi A1 Sportback S edition: de A1 op zijn scherpst

Focus op sportiviteit: altijd S line en keuze uit drie TFSI-motoren

Standaard Audi Virtual Cockpit, SONOS Premium Sound System beschikbaar als nieuwe optie

Bereikbare sportiviteit: leverbaar vanaf € 30.995* of € 425** per maand

Audi breidt de A1 Sportback line-up uit met de sportieve A1 Sportback S edition. Deze compacte hatchback combineert de luxe van Audi met de dynamiek van S line. De A1 Sportback S edition biedt keuze uit drie moderne TFSI turbo-benzinemotoren en is leverbaar vanaf € 30.995* of € 425** per maand via Audi Private Lease.

De sportiviteit straalt van de Audi A1 Sportback af. Zijn design valt op door typische quattro-elementen als sterk aangezette wielkasten en extra luchtopeningen tussen de grille en motorkap. Bij de nieuwe S edition wordt de karaktervolle look verder versterkt door Full LED exterieurverlichting (inclusief dynamische richtingaanwijzers achter) en S line-features als 17 inch lichtmetalen velgen, sportief gelijnde bumpers, een grote dakspoiler, diffuser achter en accenten in zwart en platinagrijs.

Uitgebalanceerde match tussen sportiviteit en luxe

Sportiviteit begint met een goede zit. Daarom heeft de Audi A1 Sportback S edition standaard sportstoelen. Met het multifunctionele sportstuur, de met geperforeerd leder beklede schakelpook en edelstalen pedalen is de bestuurder altijd ‘in control’. Verder heeft de A1 Sportback S edition de Audi virtual cockpit, het ambiente lichtpakket, voorbereiding voor MMI navigatie plus en de Audi smartphone interface (Android Auto, Apple Carplay). Geheel nieuw voor de Audi A1 Sportback is de beschikbaarheid van het SONOS Premium Sound System, dat nu als optie op de compacte Audi te bestellen is.

Keuze uit drie pittige TFSI-motoren

De Audi A1 Sportback S edition is er met een keuze uit drie TFSI turbo-benzinemotoren. De vermogens variëren van 70 kW/95 pk tot 110 kW/150 pk. De 25 TFSI- en 30 TFSI-versies worden standaard geleverd met een handgeschakelde versnellingsbak (automatische S tronic-transmissie optioneel). In de A1 Sportback 35 TFSI is de 100 kW/150 pk sterke turbo-benzinemotor standaard gekoppeld aan de automatische zeventraps S tronic-transmissie met dubbele koppeling. Met deze aandrijflijn vergt de acceleratie van 0-100 km/u slechts 7,9 seconden.

Bereikbare sportiviteit

Met een vanafprijs van € 30.995* voor de 25 TFSI-uitvoering maakt de Audi A1 Sportback S edition sportiviteit bereikbaar. Als 30 TFSI (81 kW/110 pk) is hij er vanaf € 31.644*, de krachtige A1 Sportback 35 TFSI S edition met standaard S tronic begint bij € 36.703*.