Marc Lichte: ‘Voor mij is dit First Class Traveling’

Hoofddesigner Audi over de toekomst van individuele mobiliteit

Technologische omwenteling zorgt voor een ommezwaai in design

IAA-showcar toont interieur als nieuwe leefomgeving

In welke richting ontwikkelt autodesign zich? De opkomst van de elektrische auto brengt een groot aantal nieuwe kansen met zich mee. Audi-hoofddesigner Marc Lichte heeft er duidelijke ideeën over. Hij vertelt over de technologische veranderingen die de ontwerpen van Audi en het ontwerpproces op hun kop gaan zetten.

Marc Lichte, het is nog geen half jaar geleden dat Audi de e-tron GT presenteerde. Een honderd procent elektrische Gran Turismo waarvan je zei dat het de mooiste auto was die je ooit hebt mogen ontwerpen. Komt er nog meer?

Marc Lichte: “Veel. Ik zou zelfs zeggen: we staan ​​nog maar aan het begin. Door de elektromobiliteit is het ontwerp van de auto fundamenteel veranderd. De motor is niet langer het startpunt, maar het grote accupack aan de onderzijde. Dan hebben we ook nog te maken met de mogelijkheden van digitalisering en vooral het geautomatiseerd rijden. Daardoor zal de auto de komende jaren nog verder veranderen. Een omwenteling die waarschijnlijk alleen te vergelijken is met de vervanging van paard en wagen door de auto.”

Een enorme technische uitdaging, dat staat buiten kijf. Maar wat betekent dat concreet voor het automotive design?

Marc Lichte: : “In de afgelopen 135 jaar is de auto eigenlijk altijd van buiten naar binnen toe ontworpen. Met andere woorden: in het begin was er de vraag voor wie we het model moesten bouwen en welke motor er moest worden gebruikt. Zo kwamen we tot een carrosserieconcept en daarmee tot een exterieurdesign. Pas als dat in orde was, begonnen we met het ontwerpen van het interieur.”

En wil je dit bestaande proces nu doorbreken?

Marc Lichte: “Ja, zeker. Want met automatisch rijden verandert er een elementair punt dat tot nu toe een vaststaand feit leek in alle auto’s over de hele wereld: in de toekomst hoeft de bestuurder niet meer constant te sturen. Zonder een actieve rijtaak krijgt hij of zij nieuwe vrijheden. Werk, vermaak of ontspanning in de auto; het is straks allemaal mogelijk. Daarnaast krijgen we zonder het stuur en de pedalen ook nieuwe mogelijkheden voor het interieurontwerp en – vrij triviaal – meer ruimte en een beter ruimtegevoel. Voor de gebruiker wordt het interieur een persoonlijke ruimte, voor ons designers een nieuw vertrekpunt bij het ontwerpen van de auto. Het ontwerpproces begint met de vraag wie er in een nieuw model gaat zitten en wat de inzittenden daar willen doen. Een manier van denken waarmee we een draai van 180 graden maken. De auto wordt in de toekomst niet meer van buiten naar binnen ontworpen, maar van binnen naar buiten.”

‘Van binnen naar buiten’. Dat is een motto dat andere industrieën en automerken al lang gebruiken. Waarom Audi nu ook?

Marc Lichte: “Het gaat niet om een ​​motto, maar om een ​​nieuw basisbegrip van individuele mobiliteit. Ik geef je een voorbeeld. Stel je een klassieke luxe sedan voor – meer dan vijf meter lang, getint glas en zwart gespoten. Waar zit de klant? Op de bestuurdersstoel? Nee, hij zit rechts achterin. Misschien gebruikt hij het entertainmentsysteem op de achterbank terwijl een chauffeur de auto bestuurt. Maar als de chauffeur in de toekomst niet meer hoeft te rijden, dan is het voor de klant veel aantrekkelijker om voorin te zitten in een comfortabele fauteuil met vrij zicht naar buiten of kijkend naar een groot entertainmentscherm. Net zoals je het thuis gewend bent. Voor mij is dit First Class Traveling.”

Je bedoelt een reis die tot nu toe was voorbehouden aan VIP-passagiers in een vliegtuig?

Marc Lichte: “Ja, al vergelijk ik het liever met een privéjet dan met een lijntoestel. De tijd die je in de auto doorbrengt wordt quality time. Geen displays, knoppen en schakelaars meer, maar een ruime lounge met een feel-good sfeer. Zoiets als je derde leefruimte, naast je woning en je werkplek.”

De nieuwe luxe voor de lange afstand. Dat klinkt goed. Maar is dit ook de oplossing voor fans van sportwagens, voor gezinnen, voor mensen in de stedelijke gebieden?

Marc Lichte: “Dat hoeft niet zo te zijn. Ik ben er vast van overtuigd dat de verschillende modellen in de toekomst aanzienlijk van elkaar zullen verschillen. De tijd dat de auto gezien werd als een rijdend compromis en was uitgegroeid tot een soort alles-in-één oplossing, is voorbij. In plaats daarvan komen er steeds meer auto’s waarvan het hele concept is afgestemd op een bepaald doel of gebruik, of het nu een korte rit naar een grote stad betreft of een snel rondje over een circuit.”

Klinkt als een droombeeld…

Marc Lichte: “Helemaal niet. Zo presenteerden we in 2017 en 2019 de Audi AI:CON en AI:ME concept cars. Het waren studiemodellen waarmee we tien tot twintig jaar in de toekomst keken. Nu werken we echter vol aan de implementatie in serieproducten. We gaan in september op de IAA in München een opnieuw een tipje van de sluier oplichten met een showcar die zo in productie zou kunnen gaan, de Audi grandsphere concept. De naam zegt het al…”