Schiphol VIP centre verwent gasten met de stijl en stilte van Audi

Audi levert met A8 L 60 TFSI e drie fluisterstille VIP-lounges op wielen

Schiphol VIP centre vervoert klanten al sinds de opening in 2008 in luxe Audi-modellen

Plug-in hybride A8 L 60 TFSI e: het comfort van stilte

Schiphol VIP centre heeft drie nieuwe Audi’s A8 L 60 TFSI e ingezet om gasten in alle comfort van en naar hun vliegtuig te brengen. Dat comfort krijgt een extra dimensie. De plug-in hybride limousines rijden op deze korte ritten volledig elektrisch en dus emissievrij en fluisterstil. De drie luxe A8 L 60 TFSI e-modellen versterken de twee volledig elektrische Audi’s e-tron die het VIP centre al eerder inzette.

Op de grote nationale luchthaven is het onlangs door Marcel Wanders compleet vernieuwde Schiphol VIP centre een oase van rust. In luxe lounges en suites kunnen gasten ontspannen en genieten van een hapje en een drankje terwijl alle (reis)formaliteiten voor ze in orde worden gemaakt. Het VIP centre biedt onder meer leden van Koninklijke Huize, (internationale) hoogwaardigheidsbekleders en VIP-passagiers een exclusieve reiservaring, waarmee de keuze voor Audi als vanzelfsprekend is.

Partner van het eerste uur

Al sinds de officiële opening in 2008 door (toen nog) Koningin Beatrix maakt het Schiphol VIP centre gebruik van Audi-modellen om gasten rechtstreeks vanuit het VIP centre over het platform naar hun vliegtuig te brengen of daar op te halen. De Audi A8 heeft daarbij altijd een belangrijke rol vervuld: zijn comfort en hoge kwaliteitsniveau sluiten perfect aan bij die van het VIP centre. Door de jaren kreeg het wagenpark van het VIP centre een extra veelzijdig tintje door de toevoeging van luxueuze Audi SUV-modellen. Dat begon met de inzet van de Audi Q7 en vandaag-de-dag kunnen gasten ook genieten van de power, luxe en stilte van twee elektrisch aangedreven Audi’s e-tron .

Drie nieuwe A8 60 TFSI e-modellen

Met de inzet van drie A8 L 60 TFSI e-modellen geeft het Schiphol VIP centre een comfortabele traditie nu een passend vervolg. Deze Audi’s kunnen dankzij geavanceerde plug-in hybridetechnologie tot wel 46 kilometer* volledig elektrisch aangedreven in alle rust en stilte afleggen. Daarnaast biedt de A8 L 60 TFSI e mede dankzij de verlengde wielbasis volop ruimte en de luxe van individuele stoelen achterin.