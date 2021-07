Wordt Larry ten Voorde “Halbzeitmeister” in de Porsche Mobil 1 Supercup?

Dit weekeinde wordt op de Hungaroring in Mogyoród nabij Boedapest de vierde van de in totaal acht races in de Porsche Mobil 1 Supercup verreden. Daarbij staan er ditmaal vier Nederlandse coureurs aan de start. Larry ten Voorde, uitkomend voor het eveneens Nederlandse Team GP Elite, komt na twee overwinningen en een derde plaats uit de eerste drie wedstrijden als leider in de tussenstand van het kampioenschap naar Hongarije. De kans is groot dat hij die positie vasthoudt, waarmee hij dan de officieuze titel van “Halbzeitmeister” op zijn naam schrijft, al is hij daar zelf naar eigen zeggen helemaal niet mee bezig.

“Ik werk van race tot race, probeer daar altijd het maximale uit te halen en dan zien we vanzelf wel waar we staan”, zegt Ten Voorde met zijn kenmerkende Twentse nuchterheid. Dat die aanpak bepaald niet de slechtste is, bewees hij vorig jaar al door zowel in de Porsche Mobil 1 Supercup als in de Duitse Porsche Carrera Cup de rijderstitel op zijn naam te schrijven. Ook dit jaar behoort hij tot de absolute favorieten voor het kampioenschap. “Natuurlijk is het leuk als ik na dit weekeinde “Halbzeitmeister” ben, dat vinden ze met name in Duitsland altijd heel mooi”, zegt hij. “Maar het is uiteindelijk toch niet meer dan een momentopname, je krijgt er geen beker voor. Pas aan het einde van de rit wordt er afgerekend!”

Ten Voorde staat er goed voor in de tussenstand van de prestigieuze merkencup met de Porsche 911, die exclusief in het voorprogramma van de Formule 1 verreden wordt. Hij won de eerste race van het seizoen op het stratencircuit in Monte Carlo en schreef ook de eerste van de beide wedstrijden op de Red Bull Ring in Spielberg in Oostenrijk op zijn naam. In de tweede race op de Red Bull Ring, een week later, eindigde hij als derde. “De overwinning in Monaco was wel de mooiste, daar winnen is iets bijzonders. De overwinning op de Red Bull Ring was de emotioneelste, omdat we daar in eerdere races best wel wat problemen hadden en nu met flinke voorsprong wonnen”, aldus Ten Voorde.

“Gewoon een heel gave auto!”

De titelverdediger is positief over de nieuwe Porsche 911 GT3 Cup op basis van de 992-generatie, waarmee dit jaar voor het eerst wordt geracet. “In vergelijking met het voorgaande model is deze misschien nog iets makkelijker te rijden”, legt hij uit. “Je zit sneller op de limiet. Ook het remmen is wat makkelijker geworden: als je je met de oude auto verremde, dan verremde je je ook echt goed, terwijl deze auto alles wat meer opvangt. Dat neemt niet weg dat het vinden van de laatste tiende van een seconde ook met deze auto lastig is, maar dat maakt het juist ook mooi en uitdagend. Porsche heeft bij de ontwikkeling een heel goede job gedaan: je vindt er iets meer van de GT3 in terug, maar tegelijkertijd is het ook een echte Cup-Porsche gebleven. Het is gewoon een heel gave auto!”

Ook voor de race op de Hungaroring verwacht Ten Voorde goed te kunnen scoren: “We hebben er eerder dit jaar al een keer getest, wat heel goed ging, en ook de afgelopen jaren stond ik er op het podium. Het is een heel technisch circuit, inhalen is er niet erg makkelijk, maar er zijn natuurlijk altijd wel kansen.” Naast Ten Voorde komen ook zijn GP Elite-teamgenoten Daan en Jesse van Kuijk en Max van Splunteren dit weekeinde in Hongarije in actie. Lucas Groeneveld daarentegen moet ditmaal verstek laten gaan. “Ik ben in contact geweest met mensen die positief op corona getest zijn, als ‘close contact’, dus in overleg met het team en met Porsche is besloten om geen risico te nemen en thuis te blijven”, zegt Groeneveld. “Heel jammer natuurlijk, want ik was er erg graag bij geweest, maar dit is voor iedereen de veiligste en beste oplossing.”

De vrije training van de Porsche Mobil 1 Supercup staat op vrijdag van 17.25 tot 18.10 uur op het programma. Op zaterdag worden de startposities bepaald in de kwalificatie van 13.55 tot 14.25 uur. De race over 15 ronden start op zondag om 12.10 uur. De wedstrijd is live te zien via Ziggo Racing inclusief voorbeschouwing vanaf 11.55 uur. Ook het streamingplatform f1tv.formula1.com zendt de race live uit. Nadere informatie over de Porsche Mobil 1 Supercup is ook te vinden via Twitter (@PorscheSupercup en @PorscheRaces), Instagram en Facebook.