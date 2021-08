Nieuwe Audi RS 3 breekt records op de Nürburgring

7:40,748 minuten – nieuwe recordsnelheid in compacte klasse

Ideale setup met torque splitter, semi-slicks en RS sportonderstel plus

De nieuwe Audi RS 3 is met een tijd van 7:40,748 minuten, de snelste auto ooit op de Nürburgring Nordschleife in de compacte klasse. Naast de stuurmanskunsten van race-en ontwikkelingscoureur Frank Stippler was het vooral de torque splitter die, met zijn volledig variabele koppelverdeling op de achteras, het ronderecord in de Groene Hel met 4,64 seconden hielp verbeteren. De torque splitter wordt voor het eerst door Audi in een productiemodel toegepast.

Het record kon worden gevestigd onder ideale omstandigheden. Voor de recordronde heeft het team alleen de bandenspanning van de Pirelli P Zero “Trofeo R” semi-slicks aangepast aan de baancondities. “We hebben geen onbeperkte mogelijkheden voor het behalen van dit soort records”, aldus Stippler, de man die de RS 3 naar een recordsnelheid bracht. “Het minutieus afstemmen van onder meer de bandenspanning is van groot belang, omdat deze ook van invloed is op de werking van de torque splitter. Onze aanpak was succesvol en het was een geweldige dag.”

Ongeëvenaarde acceleratie en topsnelheid

Aan de basis van de recordprestaties staat de legendarische vijfcilinder high-performance motor van de nieuwe Audi RS 3. Deze krachtbron is liefst negen jaar achtereen uitgeroepen tot International Engine of the Year. In de nieuwe RS 3-modellen is hij met een vermogen van 294 kW/400 pk en een koppel van 500 Nm (tussen 2.250-5.600 tpm) krachtiger dan ooit. De RS 3 Sportback en RS 3 Limousine sprinten van nul naar 100 km in 3,8 seconden. Met het dynamische RS-pakket met keramische remmen kan de RS 3 een topsnelheid van 290 km/u behalen. Daarmee is de Audi RS 3 de snelste in het segment, zowel op het gebied van acceleratie als topsnelheid.

Torque splitter voor maximale wendbaarheid

Al tijdens de testfase, die mede bestond uit twee duurtests van 8.000 kilometer op de Nürburgring Nordschleife, hielp Stippler bij het optimaliseren van de laterale dynamische rijeigenschappen van de RS 3. De eerste Audi RS met torque splitter maakte veel indruk op hem. “Voor mij is de torque splitter een enorme sprong voorwaarts op het gebied van wendbaarheid”, aldus Stippler. De nieuwe technologie maakt een volledig variabele koppelverdeling tussen de achterwielen mogelijk. Daartoe wordt op elk van de aandrijfassen een elektronisch gestuurde meerschijvenkoppeling toegepast. Voor sportief rijden verhoogt de koppelverdeler het koppel op het achterwiel aan de buitenkant van de bocht bij een hogere wielbelasting. Door het verschil in aandrijvingskrachten gaat de auto nog beter de bocht in en volgt hij de stuurhoek nog nauwkeuriger. Dit resulteert in een optimale stabiliteit en maximale wendbaarheid – vooral in bochten bij hoge snelheden.

RS performance mode speciaal voor het circuit

Via Audi drive select kunnen de kenmerken van de torque splitter in verschillende modi worden gezet, afhankelijk van het gebruik, de wegomstandigheden en voorkeuren. In combinatie met de nieuw ontwikkelde RS Performance mode zorgt de torque splitter voor zo min mogelijk onder- en overstuur en daarmee voor een bijzonder dynamisch, sportief karakter langs de lengteas. Dit resulteert in snellere acceleraties uit bochten en dus snellere rondetijden. De RS performance mode is speciaal aangepast aan de optionele Pirelli P Zero “Trofeo R” semi-slick-banden die voor het eerst af fabriek verkrijgbaar zijn. Samen vormen ze de ideale setup voor een recordronde op de Nürburgring.

Het RS sportonderstel plus is optioneel verkrijgbaar met adaptieve demperregeling. Het systeem past elke schokdemper continu en individueel aan de wegomstandigheden, de rijsituatie en de via Audi drive select geselecteerde modus aan. De RS Performance mode is uitgerust met twee setups voor verschillende circuits: de ene is aangepast voor comfort op oneffen circuits zoals de Nordschleife, en de andere is een sportieve setup voor circuits zoals de Hockenheimring.