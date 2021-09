Audi grandsphere definieert first class limousine

Luxe limousine met elektrische aandrijving

Innovatief interieurconcept met nieuwe dimensie in ruimte en bewegingsvrijheid

Autonoom rijden maakt compleet nieuwe reiservaring mogelijk

Op de IAA München 2021 presenteert Audi de grandsphere concept car. Deze 5,35 meter lange limousine biedt de ‘first class’ luxe van een privéjet en combineert die met een unieke interieurervaring. Doordat de Audi grandsphere autonoom kan rijden (level 4), krijgen ruimte en bewegingsvrijheid een nieuwe dimensie. Wanneer de pedalen, stuur en displays verdwijnen, kunnen de inzittenden genieten van een luxe lounge met een vrijwel onbelemmerd zicht rondom.

De Audi grandsphere is na de elektrisch aangedreven skysphere roadster met variabele wielbasis de tweede in een reeks van drie ‘sphere’ concept cars. In 2022 volgt de Audi urbansphere. De concept cars hebben met elkaar gemeen dat ze autonoom (level 4) kunnen rijden. Dat maakt een compleet nieuw interieurconcept mogelijk. De ‘sphere’-modellen bieden de ruimte en het comfort van een luxe lounge. Inzittenden hebben toegang tot een breed scala aan online diensten. Zo is reistijd te benutten om te werken of juist te ontspannen. Met de sphere-modellen draait reizen niet meer alleen om functioneel van A naar B te komen. De reis zelf wordt een ‘experience’. Diverse features en designelementen van de grandsphere zijn over een paar jaar al terug te vinden in de productiemodellen van Audi.













Interieur als uitgangspunt

Net als de andere sphere-modellen is de Audi grandsphere ‘van binnenuit’ ontworpen, wat betekent dat de focus bij de ontwikkeling op het interieur lag. Het ruimtelijke effect begint al bij de instap: doordat de voor- en achterdeuren tegengesteld openen, is er geen B-stijl. Al vóór die instap heeft de grandsphere de inzittenden herkend door middel van hun loopstijl. Op basis daarvan opent de auto de deuren en worden individuele voorkeuren – zoals de positie van de stoelen en de instellingen van verwarming en airco – automatisch overgenomen. Ook het infotainmentsysteem speelt in op de aanwezigheid van de individuele passagiers. Het design van de ramen opzij valt op door de hoeken in het glas. Deze designfeature debuteerde op de AI:CON concept car en is inmiddels op weg naar serieproductie.

De Audi grandsphere is een 2+2 limousine met voorin twee individuele stoelen en achterin een tweezits bank met een doorlopende armleuning. De voorstoelen zijn instelbaar voor elk gebruik: zelf rijden of autonoom rijden. Voor ultieme rust is er zelfs een ligstand. Tussen de voorstoelen bevindt zich een koelkastje met een elegante fles en twee glazen. Net als de parfumeringsmogelijkheid voor het interieur draagt dit bij aan een first class-reiservaring.

Opgeruimd

Met een vingeraanraking komt de Audi grandsphere tot leven. Projecties op de duurzaam houten oppervlakken onder de voorruit fungeren dan als displays. Bij autonoom rijden zijn deze displays te gebruiken voor entertainment of online videomeetings. Via een touch-strip en handige icoontjes zijn diverse menu’s direct oproepbaar. Als de bestuurder in control is, heeft hij de beschikking over het innovatieve MMI touchless response. Bij autonoom rijden zijn functies te bedienen via oogbewegingen en door gebaren. Ook passagiers kunnen gebruikmaken van bediening met gebaren. De Audi grandsphere leert door deze en andere vormen van input (stembediening en geschreven commando’s) individuele voorkeuren kennen.

Looks van een vierdeurs GT

De Audi grandsphere is 5,35 meter lang, 2,00 meter breed en 1,39 meter hoog. Zijn wielbasis van 3,19 meter is zelfs langer dan die van een Audi A8 L. De concept car is een limousine, maar heeft de moderne looks van een gestroomlijnde vierdeurs GT. Opvallende elementen in het design zijn de ver naar voren doorgetrokken voorruit, de aflopende daklijn in Audi Sportback-stijl en de grote (23 inch) zesspaaks velgen, die verwijzen naar de lichtmetalen velgen van de Audi Avus concept uit de jaren ’90. Ook de nieuw geïnterpreteerde Singleframe grille met opvallende indirecte verlichting is een eyecatcher. De grootte van de verschillende lichtsegmenten (dagrijverlichting, alarmverlichting, dynamische afslagverlichting, etc.) wordt op basis van de (rij)omstandigheden automatisch aangepast aan het gebruik. Ook de achterlichten maken gebruik van dit opvallende nieuwe lichtdesign.

De voordelen van PPE

De Audi grandsphere heeft het Premium Platform Electric (PPE) als technologische basis. Hierbij bevindt een vlak accupakket zich tussen de voor- en achteras. Beide assen beschikken over een eigen elektromotor. Zodoende heeft de grandsphere quattro vierwielaandrijving. In combinatie met een systeemvermogen van 530 kW en een koppel van 960 Nm leidt dat tot een acceleratie van 0-100 km/u in circa 4 seconden. Het 120 kWh accupakket is goed voor een actieradius van ruim 750 kilometer. Het 800 Volt-systeem maakt extreem snel laden mogelijk. Tien minuten laden met een vermogen van 270 kW is bijvoorbeeld voldoende om de actieradius met 300 kilometer te verlengen en in minder dan 25 minuten is het accupakket van 5-80% op te laden.