Audi ondersteunt Race Control en medische teams tijdens Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix

Audi RS 5 en Audi Q5 e-hybrid vervullen cruciale rol voor veiligheid en organisatie

Wanneer de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix dit weekend neerstrijkt op het circuit van Zandvoort, is Audi niet alleen met het Audi Revolut F1 Team op de grid vertegenwoordigd. Audi Nederland levert tijdens de Dutch Grand Prix zes speciaal geprepareerde auto’s die achter de schermen een belangrijke rol vervullen: drie Audi’s RS 5 voor Race Control en drie Audi’s Q5 e-hybrid voor extra medische ondersteuning op de baan.

De drie Audi’s RS 5 worden gedurende het raceweekend ingezet voor onder anderen Race Control officials, de Hoofd Baan Official en de Rescue Chief. Bij een incident moeten zij snel ter plaatse kunnen zijn, waardoor snelle en wendbare auto’s worden verlangd. De RS 5’s zijn speciaal geprepareerd en voorzien van een lichtbak op het dak met oranje verlichting die van binnenuit kan worden bediend. De buitenzijde valt extra op door een speciaal voor de Dutch Grand Prix ontworpen livery, waarmee de auto’s tijdens het raceweekend duidelijk herkenbaar zijn als onderdeel van de operationele organisatie op het circuit.

Nieuwe Audi RS 5 brengt F1-techniek naar de straat

De keuze voor de onlangs geïntroduceerde Audi RS 5 is een logische: het model vertegenwoordigt het sportiefste dat Audi momenteel in Nederland levert en brengt technologie en kennis uit de autosport dichter bij de openbare weg. De RS 5 combineert een 2,9-liter V6 biturbo met elektrische aandrijving en quattro-vierwielaandrijving. Het plug-in hybride aandrijfsysteem levert een systeemvermogen van 470 kW (639 pk).

“De Formula 1 vraagt niet alleen op de baan om snelheid en precisie, maar ook om een organisatie die direct kan handelen wanneer dat nodig is,” aldus Robert Jan van den Berg, Directeur Audi Nederland. “Met deze zes auto’s kunnen we de organisatie van de Dutch Grand Prix extra ondersteunen en van het juiste gereedschap voorzien. Tegelijkertijd is het voor ons een mooie manier om Audi nog zichtbaarder te laten zijn op het circuit van Zandvoort. De RS 5 maakt die verbinding heel tastbaar: de technologie en kennis die we in de Formula 1 ontwikkelen, zien we uiteindelijk terug in de auto’s voor de openbare weg.”

Audi Q5 e-hybrid als Medical Car

Naast de drie Race Control Cars levert Audi Nederland drie Q5’s e-hybrid voor medische ondersteuning tijdens het raceweekend. Twee daarvan worden ingezet tijdens het Formule 1-programma, als aanvulling op de officiële FIA Medical Car. De derde Q5 e-hybrid wordt specifiek ingezet tijdens de Porsche Supercup. Tijdens de Porsche Supercup heeft de Medical Car een extra belangrijke rol. De auto rijdt tijdens de eerste ronde direct achter het veld aan. Zo kan het medische team bij een incident snel ter plaatse zijn.

De Audi Q5 e-hybrid combineert daarvoor ruimte met prestaties. Iedere Medical Car biedt plaats aan vier inzittenden, waarbij ook achterin voldoende hoofdruimte beschikbaar is voor het dragen van een helm; een vereiste van de organisatie. De bagageruimte biedt daarnaast plaats aan de medische tassen en overige hulpmiddelen van het team.

Ook de drie Q5’s e-hybrid zijn speciaal voor hun taak op Zandvoort geprepareerd. De auto’s zijn voorzien van een speciale circuit-livery en de benodigde lichtinstallaties. Zo vormen de drie Medical Cars en drie Race Control Cars samen een herkenbare Audi vloot die gedurende het volledige raceweekend paraat staat.

Bron: Audi