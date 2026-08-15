Historische kleuren voor de finale: Wehrlein en Porsche strijden in Londen om Formule E-titels

Wereldkampioenschap constructeurs in de knip, twee titels nog onbeslist

Historische kleurstelling ter ere van 75 jaar Porsche Motorsport

Het einde van een tijdperk is in zicht. Met de E-Prix van Londen sluit Porsche komend weekend niet alleen het Formule E-seizoen af, maar ook de racecarrière van de Porsche 99X Electric. Met vijf wereldkampioenschapstitels tot dusver is de volledig elektrische raceauto nu al het meest succesvolle model van de GEN3-generatie auto’s van de Formule E en de meest succesvolle racewagen in de geschiedenis van Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG.

Na het winnen van het constructeurskampioenschap tijdens de Tokyo E-Prix eind juli maakt Porsche nog steeds kans op twee andere titels. Pascal Wehrlein staat derde in het rijdersklassement, op slechts vijf punten van de koploper. Kampioenschapsleider Jake Dennis rijdt ook in een 99X Electric voor het Porsche klantenteam Andretti Formula E. Daarnaast gaat het Porsche fabrieksteam het finaleweekend in als tweede in het kampioenschap voor de teams, met een achterstand van 14 punten. De punten die Wehrleins Zwitserse teamgenoot Nico Müller scoort, tellen ook mee voor dit klassement. Müller maakt theoretisch gezien ook nog kans op de titel, met een achterstand van 44 punten op de koploper. Gezien de kleine verschillen in punten kan Porsche beide titels pas veiligstellen tijdens de tweede race in Londen op zondagmiddag.

Historische livery als ode aan successen uit jaren ‘80

Dit jaar viert Porsche zijn 75-jarige betrokkenheid bij de autosport, een geschiedenis die begon in 1951 toen de Porsche 356 SL een klasse-overwinning behaalde op Le Mans. Tijdens de laatste races van de 99X Electric dit weekend viert het merk zijn autosportjubileum met een historische kleurstelling. Het ontwerp is geïnspireerd op de livery en styling van verschillende succesvolle raceauto’s van Porsche uit de jaren ‘80. Daar hoort onder andere de Porsche 959 bij, die in 1986 de Parijs-Dakar-rally won. Op het circuit boekten de Porsche 956 en Porsche 962 C de grootste successen. De twee wit-blauwe Groep C sportprototypes behaalden elk twee overall overwinningen tijdens de 24 uur van Le Mans, in 1982 en 1983, en in 1986 en 1987.

Circuit met een speciale betekenis

Eerder boekte Porsche Motorsport al grote successen op het ExCel Circuit. Porsche fabriekscoureur Wehrlein pakte hier in 2024 de tot nu toe enige overwinning van het merk in Londen en verzekerde zich datzelfde weekend van zijn eerste FIA Formule E rijderstitel. Vorig jaar won het Porsche fabrieksteam in Londen zowel het wereldkampioenschap voor teams als dat voor de constructeurs. In 2023 pakte Dennis, die toen uitkwam voor het klantenteam Andretti Formula E, op dezelfde locatie de eerste rijderstitel voor Porsche als merk. Het tijdelijke circuit van 2,077 kilometer is uniek op de racekalender. Het ligt in het oosten van de Britse hoofdstad, loopt door het ExCeL beurscentrum en combineert binnen- en buitengedeelten. De wisselende gripcondities – vooral bij nat weer – maken dit circuit tot één van de grootste uitdagingen van het seizoen.

Porsche in de Formule E

Als regerend wereldkampioen bij de teams en constructeurs neemt Porsche dit seizoen deel aan zijn zevende Formule E-seizoen. Naast het fabrieksteam Porsche Formula E Team neemt ook het Amerikaanse klantenteam Andretti Formula E deel aan het kampioenschap met de Porsche 99X Electric van de nieuwste generatie, de GEN3 Evo. Een tweede Porsche klantenteam, CUPRA KIRO, maakt eveneens gebruik van 99X GEN3-technologie van Porsche. In de Formule E doet het merk waardevolle inzichten en ervaringen op die het merk verwerkt in zijn toekomstige sportwagens voor de openbare weg.

Stand ABB FIA Formule E-wereldkampioenschap na 15 van de 17 races

Rijdersklassement

1. Jake Dennis (GBR), 146 punten – Porsche 99X Electric

2. Mitch Evans (NZL), 144 punten – Jaguar I-Type 7

3. Pascal Wehrlein (GER), 141 punten – Porsche 99X Electric

8. Nico Müller (SUI), 102 punten – Porsche 99X Electric

11. Felipe Drugovich (BRA), 65 punten – Porsche 99X Electric

12. Pepe Martí (ESP), 62 punten – Porsche 99X Electric WCG3

15. Dan Ticktum (GBR), 54 punten – Porsche 99X Electric WCG3



Teamklassement

1. Jaguar TCS Racing (GBR), 257 punten

2. Porsche Formula E Team (GER), 243 punten

3. Andretti Formula E (USA), 211 punten

8. CUPRA KIRO (USA), 116 punten



Constructeursklassement

1. Porsche, 448 punten

2. Jaguar, 351 punten

3. Stellantis, 243 punten

Bron: Porsche