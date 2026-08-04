Audi A2 e-tron: meest efficiënte ooit

Audi A2 e-tron heeft voorlopig energieverbruik van 12,8 kWh/100 km* volgens WLTP-testcyclus

CW-waarde van 0,24: laagste van alle compacte Audi-modellen

Efficiënte elektrische aandrijflijn



De Audi A2 e-tron zet binnen het modellengamma van Audi een nieuwe maatstaf qua efficiency. Volgens de WLTP-meetmethode bedraagt het (voorlopige) energieverbruik van de binnenkort leverbare compacte elektrische Audi met 140 kW sterke aandrijflijn slechts 12,8 kWh per 100 kilometer*.

De Audi A2 e-tron combineert een reeks technische innovaties die het energieverbruik gunstig beïnvloeden. Zo heeft hij een luchtweerstandscoëfficiënt van slechts 0,24. Daarnaast zorgen de elektrische aandrijflijn, 61 kWh lithium-ijzerfosfaataccu (LFP) met een laadefficiëntie van 89,6 procent aan de wallbox en ondersteuning voor bidirectioneel laden, voor een optimaal samenspel van efficiency, gebruiksgemak en veelzijdigheid.

Trailer: Audi A2 e-tron (camouflage)

Geoptimaliseerde aerodynamica

Bij snelheden vanaf 100 km/u is de luchtweerstand verantwoordelijk voor meer dan de helft van het totale energieverbruik van een auto. Audi heeft daarom de aerodynamica van de A2 e-tron tot in detail geoptimaliseerd.

De carrosserie is ontworpen volgens gestroomlijnde principes, met een afgeronde voorzijde, een vloeiende daklijn en een scherp aflopende achterzijde. Daarnaast beperken onder meer air curtains, de aangepaste luchtgeleiding rond de wielkasten en een actieve koelluchtinlaat de luchtweerstand. Die koelluchtinlaat blijft tijdens normaal rijden gesloten voor een optimale stroomlijn en opent alleen wanneer extra koeling nodig is, bijvoorbeeld tijdens snelladen of bij hoge buitentemperaturen.

Met dank aan alle aerodynamische optimalisaties weet de Audi A2 e-tron een voorlopig energieverbruik van 12,8 kWh/100 km* volgens de WLTP-testcyclus te noteren.

Aandrijflijn

Dankzij vermogenselektronica met siliciumcarbide-halfgeleiders, een efficiëntere permanent bekrachtigde synchrone elektromotor en een transmissie met minder interne wrijving werkt het complete systeem uiterst efficiënt. Vooral in het dagelijkse verkeer resulteert dit in een lager energieverbruik en een grotere actieradius.

Efficiënte LFP-accu en intelligent energiemanagement

De Audi A2 e-tron beschikt over een 61 kWh lithium-ijzerfosfaataccu (LFP) in een compacte cell-to-pack constructie. Deze accutechnologie combineert een hoge duurzaamheid met een lange levensduur en maakt het mogelijk de accu in het dagelijks gebruik probleemloos tot 100 procent op te laden.

Dankzij de vlakke spanningscurve levert de LFP-accu ook bij een lagere laadtoestand een constante vermogensafgifte. Bovendien staat deze accutechnologie bekend om haar hoge verouderingsstabiliteit, waardoor prestaties en bruikbaarheid gedurende de volledige levensduur behouden blijven. Daarmee is de LFP-accu bij uitstek geschikt voor dagelijks elektrisch rijden.

De hoge efficiency is niet alleen te danken aan de accucellen. Juist de samenwerking tussen accu, thermomanagement, laadelektronica en intelligente software maakt het verschil. Zo verhoogt een geoptimaliseerde koelstrategie de laadefficiency aan een wallbox tot 89,6 procent, waardoor minder energie verloren gaat tijdens het laden.

Een speciaal voor de LFP-accu ontwikkeld regelalgoritme bewaakt continu de laad- en gezondheidstoestand van de accu. Hierdoor blijven prestaties, efficiency en bruikbaarheid gedurende de volledige levensduur optimaal.

Bidirectioneel laden

De Audi A2 e-tron ondersteunt bovendien bidirectioneel laden. Met Vehicle-to-Load** kunnen externe elektrische apparaten rechtstreeks door de auto van stroom worden voorzien.

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