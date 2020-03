Video: #AskPorsche aflevering 2 – Prestaties in de winter, verbluffende acceleratie, roadtrips en het idee achter de Taycan

In de serie #AskPorsche geven Porsche-expert Andreas Becker en elektroliefhebber Alex Bangula antwoord op vragen van gebruikers over de elektrische Porsche Taycan. In aflevering 2 vertellen ze hoe de Taycan omgaat met winterse omstandigheden, hoe je een roadtrip volledig elektrisch maakt, over de verbluffende acceleratie en hoe Porsche op het idee kwam om de Taycan te ontwikkelen.