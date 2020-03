Aerokit en SportDesign Pakket voor Porsche 911

Porsche Exclusive Manufaktur zet het design van de 992 extra kracht bij met twee stylingpakketten.

De Porsche 992 is al enige tijd te bestellen met het SportDesign Pakket. Dit bestaat uit een voorbumper met opvallende spoilerlip en een achterbumper waarin een nieuwe luchtinlaat en -uitlaat zijn verwerkt en de kentekenplaat hoger is geplaatst. Het pakket kan worden aangevuld met SportDesign-sideskirts waarmee de auto voor het oog nog lager op het asfalt staat.

Daarnaast levert Porsche Exclusive Manufaktur een nieuwe Aerokit. Alle coupéversies van de 992-range kunnen met deze kit worden geleverd. Met het SportDesign Pakket als basis is met de Aerokit een nog betere aerodynamica bereikt. De markante voorspoiler, de vaste achterspoiler en de karakteristieke achtervleugel benadrukken het race-DNA van de 911.

De nieuwe Aerokit is ontworpen in Porsche’s ontwikkelingscentrum in Weissach. Er is maandenlang gewerkt aan een optimale vormgeving. De onderdelen zijn in de windtunnel geperfectioneerd, zodat de Aerokit zijn uiterlijke beloften in de praktijk waarmaakt door de ‘lift’ die bij hoge snelheden aan de voor- en achterzijde optreedt te reduceren.

Het ontwikkelingsprogramma bestond uit intensieve klimaattests over de hele wereld. In totaal werden 90.000 testkilometers afgelegd waarbij de Aerokit over meer dan 55.000 kilometer op hoge snelheid werd beproefd op het testcircuit van Nardo.

De Aerokit en het SportDesign Pakket kunnen geheel in carrosseriekleur of deels in hoogglans zwart worden besteld. Op www.porsche.com/exclusive-manufaktur zijn de vele mogelijkheden te vinden die Porsche Exclusive Manufaktur aanbiedt om de Porsche 911 te personaliseren.