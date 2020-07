Video: Carfection test 911 Turbo S: “de acceleratie is nog indrukwekkender dan verwacht”

Testredacteur Henry Catchpole van Youtube-kanaal Carfection test de nieuwe Porsche 911 Turbo S. “Wauw, dit is snel! De acceleratie van de auto is zoveel malen indrukwekkender dan ik had durven denken. Het is echt onvoorstelbaar […]