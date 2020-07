Porsche Leipzig maakt zich klaar voor elektromobiliteit

De Porsche-fabriek in Leipzig loopt zich warm voor elektromobiliteit. De voorbereidingen zijn in volle gang en alle bouwwerkzaamheden verlopen volgens schema. Het casco van de nieuwe lakstraat voor de derde generatie van de Macan, de eerste volledig elektrische versie, is al klaar. De volgende stap is het opzetten van de inrichting van de fabriek.

“De afgelopen weken hebben we een aantal belangrijke mijlpalen bereikt op weg naar een fabriek voor elektromobiliteit,” zegt Gerd Rupp, voorzitter van de raad van bestuur van Porsche Leipzig GmbH. “Het wordt een uitdagende periode tot aan de productie van de volgende Macan-generatie, maar het is ook een kans om de fabriek toekomstbestendig te maken en ons als team te bewijzen.”

Sinds de opening in februari 2000 heeft Porsche meer dan 1,3 miljard euro geïnvesteerd in de ontwikkeling van de fabriek, meldt Albrecht Reimold, lid van de raad van bestuur voor productie en logistiek bij Porsche AG. “Dit uitbreidingsproject waarbij de productie van elektrische voertuigen mogelijk gemaakt wordt, gaat ervoor zorgen dat de fabriek klaar is voor de toekomst.” Om het project in Leipzig te realiseren, investeert Porsche meer dan 600 miljoen euro. De eerste steen voor de fabriek waar de carrosserieën worden gebouwd werd in maart 2019 gelegd. Deze afdeling heeft een totale oppervlakte van 75.500 vierkante meter.

Vanwege de Corona-crisis werd de officiële ceremonie rond de eerste steenlegging geannuleerd, maar burgemeester Burkhard Jung van Leipzig bezocht de fabriek met enige regelmaat. “Porsche Leipzig is geëvolueerd van een assemblagefabriek naar een technologie-motor voor de hele Europese auto-industrie. Aandrijftechnologieën voor de toekomst worden hier in Leipzig ontwikkeld,” aldus de burgemeester.

Naast het werk aan de nieuwe afdeling carrosseriebouw wordt ook de assemblagelijn aanzienlijk aangepast. Porsche breidt de bestaande productielijn uit. Aannemers verrichten de werkzaamheden tijdens de komende fabrieksvakantie. Wanneer het werk is voltooid, kan Porsche drie verschillende aandrijftypen op één productielijn fabriceren: benzine-, hybride- en puur elektrische voertuigen. Deze manier van werken geeft de fabriek in Porsche Leipzig maximale flexibiliteit.

Het customer centre is al ingericht voor klanten met elektrische voertuigen: in februari heeft Porsche een snellaadpark opgezet met de naam ‘Porsche Turbo Charging’, met een totale capaciteit van zeven megawatt. De locatie in Leipzig is daarmee de thuisbasis van het krachtigste snellaadpark van Europa. Het snellaadpark werkt uitsluitend op elektriciteit die is opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen.

Elektromobiliteit is geen volledig nieuw concept voor de fabriek in Leipzig, waar al ruim tien jaar hybride voertigen worden geproduceed. “Onze medewerkers hebben jarenlange ervaring in het werken met alternatieve aandrijvingen en kunnen niet wachten om nu ook aan elektrische voertuigen te gaan werken,” aldus Gerd Rupp. “We vinden het belangrijk om alle medewerkers bij de komende veranderingen te betrekken, dus we zijn al begonnen met de training voor de elektrische Macan.”