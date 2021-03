Porsche eBike Cross en eBike Sport

De Porsche eBike Sport (de witte uitvoering). Tijd om nieuw terrein te ontdekken en te cruisen door de stedelijke jungle. Deze hoogwaardige Porsche eBike is ontwikkeld in samenwerking met ROTWILD. Het is de perfecte metgezel voor de stad en gemakkelijke terreinen. Het volledig geveerde carbon frame ontworpen door Studio F. A. Porsche. De SHIMANO-aandrijfeenheid bestaat uit de motor, de batterij en elektronische versnellingen. Krachtige remmen en upside-down geveerde voorvork zijn van MAGURA. De dempers zijn van FOX en de wielen van CRANKBROTHERS. Een overzichtelijke cockpit is mogelijk gemaakt dankzij de MAGURA Cockpit-integratie [MCi]. De eBike is voorzien van geïntegreerde voor- en achterlichten van SUPERNOVA. De Porsche eBike Sport is verkrijgbaar in de framematen S, M en L.

Prijs € 10.463,-

De Porsche eBike Cross. (de zwarte uitvoering)Tijd om nieuw terrein te ontdekken en de natuur in te trekken. Deze hoogwaardige Porsche eBike is ontwikkeld in samenwerking met ROTWILD. Het is de perfecte metgezel voor offroad-gebruik en onverharde wegen. Het volledig geveerde carbon frame is ontworpen door Studio F. A. Porsche. De SHIMANO-aandrijfeenheid bestaat uit de motor, de batterij en mechanische tandwielen. De krachtige remmen en upside-down geveerde voorvork zijn van MAGURA en de dempers van FOX. De verstelbare zadelpen en wielen zijn van CRANKBROTHERS. De Porsche eBike Corss is verkrijgbaar in de framematen S, M en L.

Prijs € 8.368,-

Via Porsche webshop.