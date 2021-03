Audi trotseert uitdagend jaar met robuuste prestaties

CEO Markus Duesmann: “Boekjaar 2020 succesvol afgesloten dankzij sterke teamprestaties”

Wereldwijde afzet ruim 1,69 miljoen auto’s

Audi heeft zijn transformatie naar aanbieder van duurzame premiummobiliteit krachtig voortgezet, zelfs in het uitdagende boekjaar 2020. Het aantal leveringen en de omzet in de eerste helft van het jaar daalde weliswaar aanzienlijk. Maar dankzij een sterk tweede halfjaar – inclusief een uitstekend vierde kwartaal – boekte Audi over 2020 een totale omzet van ongeveer € 50 miljard en een bedrijfsresultaat vóór bijzondere posten van € 2,7 miljard.

Audi ging in 2020 voortvarend verder met zijn e-roadmap: alleen al in 2021 verdubbelt het bedrijf het aantal volledig elektrische modellen in zijn gamma en versterkt het ook zijn PHEV-offensief. Onder voorbehoud van de ontwikkeling van de coronapandemie en de levering van halfgeleiders, is Audi voorzichtig optimistisch over het jaar 2021. “Audi is de uitdagingen van het afgelopen jaar aangegaan en heeft er alles aan gedaan om sterker te worden,” aldus Markus Duesmann, CEO van Audi AG. “Na de grote afname in de vraag naar auto’s in alle regio’s wereldwijd, keerde de stabiliteit later in het jaar terug: eerst in China, maar daarna ook in Europa en in de VS. Na het vierde kwartaal – het meest succesvolle kwartaal in de historie van onze onderneming – konden we het jaar uiteindelijk afsluiten met een recordaantal leveringen.” Audi leverde in het vierde kwartaal van 2020 in totaal 505.583 auto’s af, tegenover 488.471 in dezelfde periode een jaar eerder.

Audi verkocht vorig jaar in totaal bijna 1,7 miljoen auto’s, tegenover ruim 1,8 miljoen exemplaren in 2019. Deze daling van circa acht procent was beduidend lager dan de afname van bijna 15 procent van de totale wereldmarkt.

Sterke vraag naar elektrisch

Vooral de topversies en SUV-modellen waren succesvol in 2020. Zo stegen de leveringen van de Audi Q3 en Audi A6 met respectievelijk 18 en 12 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De volledig elektrische Audi e-tron was samen met de e-tron Sportback wereldwijd de bestverkochte elektrische auto van een Duitse premiumfabrikant, met een plus in de vraag van bijna tachtig procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Op deze manier leverde de e-tron-serie een significante bijdrage aan het behalen van de doelstellingen van Audi op het gebied van de CO 2 -uitstoot. Audi Sport GmbH vestigde ook een nieuw record in het boekjaar 2020, met 16 procent meer afgeleverde auto’s dan het voorgaande jaar.

Investeringen in toekomstige modellen en technologieën blijven bij Audi onaangetast, waardoor het merk grote stappen voorwaarts blijft zetten in zijn elektro-offensief. Deze benadering is terug te zien in de geplande investeringen voor de komende vijf jaar. Bijna de helft van de totale voorziene investeringen van € 35 miljard gaat Audi gebruiken voor toekomstige technologieën, waarvan alleen al zo’n € 15 miljard voor elektromobiliteit en hybridetechniek.

2021 in het teken van elektrificatie

Dit jaar elektrificeert Audi voor het eerst meer dan de helft van de nieuw geïntroduceerde modellen. Dat proces startte in februari met de wereldpremière van de Audi e-tron GT, de eerste volledig elektrische Audi ‘made in Germany’. Vanaf halverwege het jaar staat ​​de Audi Q4 e-tron in de startblokken, iets later gevolgd door de Audi Q4 e-tron Sportback. Deze modellen stellen klanten binnen het segment van de compacte auto’s in staat om ook daar toe te treden tot de elektrische wereld van Audi. Bovendien breidt Audi zijn gamma PHEV’s dit jaar verder uit. De helft van het gamma met verbrandingsmotoren is straks voorzien van plug-in hybridetechniek. Audi plant om tegen 2025 meer dan twintig volledig elektrische modellen aan te bieden en wil doorgaan met een aanzienlijke uitbreiding van het PHEV-portfolio. De onderneming denkt dat tegen die tijd ongeveer een derde van de wereldwijde leveringen zal bestaan ​​uit volledig elektrische en gehybridiseerde auto’s