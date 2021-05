Twee overwinningen Harry King, maximale score Glenn van Parijs

De 4,318 kilometer lange Red Bull Ring, prachtig gelegen in de bergen van de Oostenrijkse deelstaat Steiermark, was de locatie voor het tweede evenement van het seizoen in de Porsche Carrera Cup Benelux. De Brit Harry King (Parker Revs Motorsport), vorig jaar kampioen in de Porsche Carrera Cup in eigen land, nam als gastrijder aan de beide Benelux-wedstrijden deel en won alle twee de races. Omdat King als gastrijder geen punten behaalde, was de maximale score in het kampioenschap voor Glenn van Parijs (NGT Racing), die twee keer als tweede eindigde. Nederlandse podiumsuccessen waren er voor Huub van Eijndhoven (#TeamPGZ by JW Raceservice) en Xavier Maassen (#TeamPGZ by Red Ant Racing), die respectievelijk op zaterdag en op zondag als derde over de eindstreep kwamen.

In de kwalificatie reed Glenn van Parijs met 1:31,385 minuten de snelste tijd, zij het met een minimaal verschil: Xavier Maassen kwam slechts negen duizendste van een seconde tekort. Daarmee behaalde Van Parijs de pole-position voor de eerste race, terwijl Maassen zich bij zijn eerste optreden in de Porsche Carrera Cup Benelux van dit jaar – de openingsraces moest hij vanwege ziekte laten schieten – ook verzekerde van een plek op de eerste startrij. In de rangschikking van de op-één-na snelste rondetijden, bepalend voor de startopstelling voor de tweede race, eindigde Van Parijs opnieuw bovenaan, wederom gevolgd door Maassen.

Race 1: King van plek vier naar winst, Van Parijs en Van Eijndhoven op podium

Bij het uitdoven van de startlichten nam Thierry Vermeulen (Team GP Elite) vanaf de derde plaats op de grid dankzij een sterke start de leiding, voor Glenn van Parijs en Harry King. Xavier Maassen daarentegen kon niet profiteren van zijn startpositie op de eerste rij: bij hem sloeg de motor af, zodat hij pas achteraan in het veld kon aansluiten. Voorin veroverde Harry King op de bergop-passage de leiding, voor Van Parijs en Vermeulen. De Belg Dylan Derdaele (Belgium Racing), die tijdens de seizoensstart op Spa-Francorchamps beide races gewonnen had, was na een wat teleurstellende kwalifcatie als zevende gestart, maar werkte zich snel op en maakte meerdere plaatsen goed. King bouwde aan kop een kleine voorsprong op, terwijl Van Parijs en Vermeulen in de eerste helft van de race hun top-drie-posities wisten te consolideren. Vermeulen wam vervolgens meer en meer onder druk van Van Eijndhoven, die in de 15e ronde de derde plaats overnam. In het laatste kwart van de race viel Vermeulen, die wellicht wat teveel van zijn banden gevergd had, nog verder terug. Na 20 ronden wam King als winnaar over de eindstreep, voor Van Parijs en Van Eijndhoven. Derdaele eindigde als vierde, gevolgd door Maassen, die zijn inhaalrace als vijfde afsloot. De Belg Jan Lauryssen (Q1 Trackracing by EMG Motorsport) eindigde keurig als zesde algemeen en won daarmee het amateurklassement op ruime afstand voor Wim Meulders (Speedlover) en Ad Geerts (#TeamPGZ by Red Ant Racing). De winst in de Pro-Am-klasse was voor de Belg Nicolas Saelens (Belgium Racing), voor de beide Nederlanders Floris Dullaart en Ziad Geris (beide Team GP Elite).

Race 2: King wint opnieuw, Van Parijs en Maassen completeren podium

In de tweede race van het weekeinde, verreden op de vroege zondagochtend, nam pole-sitter Van Parijs bij de start de leiding, voor King en Maassen. Laatstgenoemde raakte echter nog in de openingsronde de derde plaats kwijt aan Derdaele. De twee oud-Benelux-kampioenen maakten er een mooie strijd met meerdere positiewisselingen van, totdat Derdaele in de achtste ronde in de rondte ging en ver terugviel. Voor Thierry Vermeulen was de race op dat moment al ten einde: hij raakte in de tweede ronde van de baan en moest zijn Porsche uiteindelijk met koelingsproblemen in de pits parkeren. Harry King passeerde in de tweede ronde Van Parijs voor de leiding, waarna de koppositie van de Brit niet meer in gevaar kwam. Na 20 ronden werd hij andermaal als winnaar afgevlagd, voor Van Parijs en Maassen, die een trio van Nederlanders op de plaatsen drie tot en met vijf aanvoerde, want achter hem volgden Huub van Eijndhoven en Steven van Rhee (Team GP Elite). Achter de Oostenrijker Felix Neuhofer (PG Motorsport) eindigde Jan Lauryssen op de zevende plaats algemeen en won daarmee opnieuw het amateurklassement, voor Wim Meulders en Dominique Bastien (Speedlover). De winst in de Pro-Am-klasse was ditmaal voor Floris Dullaart, gevolgd door Nicolas Saelens en Ziad Geris.

Kleine verschillen in tussenstand Pro-klasse: eerste drie rijders binnen vier punten

Na twee van de zes raceweekeinden in de Porsche Carrera Cup Benelux is de situatie in de Pro-klasse bijzonder spannend. Met zijn maximale score uit beide races in Oostenrijk nam Glenn van Parijs de leiding in de tussenstand over, maar met 68 punten heeft hij slechts één punt voorsprong op Huub van Eijndhoven (67) en vier punten op Dylan Derdaele (64). In de Pro-Am-klasse leidt Nicolas Saelens (83) voor Floris Dullaart (77) en Ziad Geris (62). In de Am-divisie gaat Jan Lauryssen aan kop met 88 punten, voor Ad Geerts en Luc Vanderfeesten, elk met 36 punten op de gedeelde tweede plaats, en Jeroen Kreeft met 32 punten.

Porsche Carrera Cup Deutschland: Ten Voorde tweemaal op podium

Terwijl de Porsche Carrera Cup Benelux in Oostenrijk in actie kwam, reed ruim 800 kilometer noordelijker de Porsche Carrera Cup Deutschland twee races in de Motorsport Arena Oschersleben. Ook de Duitse competitie kent een sterke Nederlandse inbreng met maar liefst acht deelnemers uit ons land. Titelverdediger Larry ten Voorde kwam na twee overwinningen bij de seizoensstart op het circuit van Spa-Francorchamps als leider in de kampioenschapsstand naar Oschersleben en was ook daar in beide races de best geklasseerde Nederlander: in de eerste race eindigde de rijder van GP Elite als tweede, in de tweede race werd hij derde.

Op zaterdag reden ook Morris Schuring (GP Elite, vijfde algemeen en beste rookie), Rudy van Buren (CarTech Motorsport by Nigrin, achtste) en Max van Splunteren (GP Elite, tiende) in de top tien, met daarachter Lucas Groeneveld, Daan van Kuijk en Jesse van Kuijk (allen GP Elite) op de plaatsen twaalf, 13 en 19 en Loek Hartog (Black Falcon Team Textar) op de 18e plaats. Op zondag waren er opnieuw top-tien-resultaten voor Max van Splunteren (zesde), Morris Schuring (zevende en opnieuw beste rookie) en Rudy van Buren (negende). Jesse van Kuijk werd twaalfde, Lucas Groeneveld 16e, Daan van Kuijk bleef bij de start staan, waarop zijn auto geraakt werd en de race voor hem ten einde was voordat die goed en wel begonnen was.

De volgende ronde van de Porsche Carrera Cup Benelux wordt van 9 tot en met 11 juli verreden op CM.com Circuit Zandvoort, waar dat weekeinde ook de Porsche Carrera Cup Deutschland te gast is. Het eerstvolgende evenement van de Duitse Cup wordt verreden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg op 12 en 13 juni.